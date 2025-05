El TJUE falla que el Gobierno discrimina a los hombres

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha vuelto a destapar la propensión del Gobierno de Pedro Sánchez a elaborar normas injustas y discriminatorias. El último ejemplo está relacionado con el complemento a la pensión por el cuidado de los hijos para el que se exigen requisitos a los varones que no se contemplan en el caso de las mujeres. Además, llueve sobre mojado puesto que el TJUE ya sentenció hace años sobre la discriminación de los hombres en ese apartado. Sin embargo, las correcciones que llevó a cabo el ministerio de Trabajo, que entonces dirigía José Luis Escrivá, en la Ley de la Seguridad Social para permitir el acceso de los hombres a esos complementos de pensión no han resuelto la cuestión.

El plus por el cuidado de uno o más hijos se concede de forma automática a las mujeres mientras que a los varones se les piden requisitos adicionales, como haber interrumpido su trayectoria laboral, circunstancia que según el TJUE es claramente discriminatoria. La justicia europea entiende que no se puede justificar un trato desigual sólo por querer proteger a la mujer por su condición materna o para compensar el tiempo que haya dedicado a la educación de los hijos.

Con la reforma de la Ley de Seguridad Social se determinó que el complemento sólo puede ser cobrado por uno de los progenitores dando preferencia al que cobre una pensión menor. Al respecto, el TJUE indica al Gobierno que el derecho de la Unión Europea no exige retirar una prestación ya concedida. Además, la sentencia del TJUE podría comportar el pago de indemnizaciones a los afectados, algo que ya sucedió en 2023, cuando el Tribunal Supremo fijó una indemnización de 1.800 euros para los hombres que hubieran sufrido tal discriminación en sus pensiones.

El varapalo de la justicia europea es consecuencia de una legislación con un sesgo de género delirante y absolutamente ineficaz, que no concede una protección real a las mujeres, pero discrimina a los hombres. Desde luego, tiene cierto mérito no lograr ninguno de los propósitos fijados por el Gobierno y al mismo tiempo que no se protegen los derechos femeninos marginar a los hombres. La equidad no es precisamente un rasgo que distinga al Gobierno encabezado por Pedro Sánchez, cuyas nefastas políticas tienen consecuencias en forma de discriminación primero e indemnizaciones a costa del erario público después.

Un desastre sin paliativos que pone en tela de juicio la capacidad de este Gobierno para gestionar y garantizar el sistema público de pensiones en un contexto económico de una incertidumbre absoluta y para que el sanchismo sólo prevé propaganda y medidas cosméticas.