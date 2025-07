Feijóo y el dinero de Cataluña

Alberto Núñez Feijóo ha acudido a Barcelona para exponer ante las fuerzas vivas que "Cataluña necesita y tendrá una mejor financiación". Y puesto que los ciudadanos de Cataluña vamos a gozar de una financiación privilegiada mucho antes de que él llegue a La Moncloa, dado que el asunto ya lo anda moviendo el Gobierno por la vía de urgencia, sólo se me ocurre interpretar sus palabras como el compromiso tácito de que no piensa derogar esa parte del sanchismo tras verse investido presidente. A mí me parece muy bien que PP y PSOE compitan entre ellos para regalarnos privilegios fiscales, financieros o de cualquier otro tipo a los habitantes de Cataluña.

Incluso animo desde esta modesta columna al líder de la derecha española para que nos ofrezca más dádivas, ofrendas y presentes con cargo al resto de los españoles; cuántas más, mejor (sería de tontos postular lo contrario). Eso sí, sepa Feijóo que cuantos más beneficios particularistas y asimétricos tenga la bondad de concedernos, menos votaremos al Partido Popular los censados en la demarcación. No se me engañe con eso. Pues, al igual que hacen por norma los vascos separatistas del PNV y los navarros españolistas de UPN, la mejor forma de defender los privilegios territoriales consiste en apoyar en las urnas a los partidos autóctonos que hayan conseguido arrancarlos. Regálenos lo que le plazca, pero no espere que se lo agradezcamos después, porque no va a ser el caso.

Por lo demás, yo le aclararía a Feijóo que lo que necesita Cataluña no es un aumento de la financiación sino una disminución de la población. Andorra, que está aquí al lado y es uno de los países más ricos de Europa, se desmoronaría como Estado si tuviese que soportar la presión migratoria de pobres procedentes del Tercer Mundo que sufre hoy Cataluña. Con diez millones de habitantes - la previsión a medio plazo-, cuatro de ellos extranjeros prácticamente en la indigencia, dará igual la financiación. Y dará igual porque eso no hay financiación que lo arregle. El dinero, créame, va a resultar lo de menos.