Fool me once

James Donald Forbes McCann tiene un chiste extraordinario. Lo traduzco libremente:

"Engáñame una vez: vergüenza sobre ti. Engáñame dos veces: vergüenza sobre mí. Engáñame tres veces… Doble de vergüenza sobre mí. No puedo creer que te haya dejado engañarme… otra vez. Definitivamente tendría que haber aprendido de la primera… Engáñame cuatro veces: la vergüenza vuelve a ti. Estás aprovechándote de un hombre vulnerable… Es evidente que algo grave me pasa y que tú, sin embargo, eres como el niño que hace bullying al compañero en silla de ruedas del colegio. ¡Métete con el gordito! ¡Con el que cojea! ¿Pero cuatro veces me vas a engañar a mí? Increíble… Engáñame cinco veces: la vergüenza vuelve a mí. Soy vulnerable, sí, ¡pero en algún momento tendré que asumir algo de responsabilidad en mi vida, por el amor de Dios! Engáñame seis veces… Seis veces es un engaño en sí mismo… Y esta vez has sido tú el que ha caído en mi trampa… He pretendido ser un imbécil seis veces consecutivas… Te he dejado embriagarte con una falsa sensación de seguridad… ¡Sólo para darle la vuelta! ¡Y de pronto tú eres el tonto! ¡Y encima cargas con la vergüenza! Engáñame siete veces… Eso quiere decir que has visto venir mi truco… Pero no hay vergüenza, porque he sido engañado por el mejor. Engáñame ocho veces… Ya esto no trata de engaños, sino de una crueldad sistemática. Así que, por favor, en lugar de repartir vergüenzas, me gustaría que analizaras la naturaleza de tu conducta. Que renuncies a tu privilegio de engañador y construyamos juntos un mundo más libre para todos… Engáñame nueve veces… Ahora sí que te has pasado. ¡Has conseguido que me levante junto al resto del boboletariado! ¡Vamos a instaurar la dictadura de los idiotas para erradicar a quienes, como tú, han estado engañándonos todo el tiempo! Engáñame diez veces… La revolución se ha torcido… Stalin ha tomado el control de la URSS… Fue bonito mientras duró".

Por alguna razón, lo he recordado esta semana. La razón, concretamente, vino al leer de pasada que Pedro Sánchez y su tropa del Peugeot, hoy acorralada por la UCO, ni siquiera viajó en ese coche. Que no fueron una panda de Quijotes desheredados dispuestos a enfrentarse al gran molino oficialista del PSOE para recuperar, contra todo pronóstico, el apoyo incierto de las bases. Que no quisieron ni meterse en el papel, aunque fuera un rato. Que viajaban en un monovolumen con chófer. He recordado el chiste después de constatar por enésima vez que todo en Sánchez forma parte de una interminable cadena de engaños superpuestos. Que nada en lo que ha dicho alguna vez representar, ni siquiera lo más nimio, ha sido cierto nunca. Y que la secuencia de sus mentiras puede rastrearse ad infinitum igual que si fuesen los restos sedimentados de una inmensa mentira mayor: él mismo. Pero no lo he recordado para lloriquear por las penas de esta España secuestrada y embaucada. Lo he hecho por saber que la verdadera bobería a estas alturas consiste en seguir reaccionando a los embustes del sanchismo como si, de hecho, existiese algo parecido a una vergüenza que, de alguna forma, debiese obligar a nadie a detenerse.