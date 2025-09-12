Las causas comunes de socialistas y separatistas

El independentismo "civil" ha tocado fondo. Su capacidad de movilización es testimonial. Las cifras oficiales sobre la asistencia a las manifestaciones de este 11 de septiembre, fiesta regional catalana, en Barcelona y Gerona son ridículas. Y eso que están infladas. En la capital catalana, 28.000 personas en una estimación tan generosa como exagerada de la Guardia Urbana. En Gerona, el Ayuntamiento, en manos de la CUP, cifró la asistencia en 12.000 personas. Un fiasco sin paliativos.

Era de prever. Hasta los separatistas más obtusos y recalcitrantes han llegado a la conclusión de que sus líderes les han engañado, que les han utilizado como extras durante años. Pero la falta de fuelle y de músculo de este independentismo es una dato tan inapelable como el de que nunca habían estado los separatistas más cerca de su objetivo que ahora. Las cesiones de competencias, la quita de la deuda autonómica con la que costearon el golpe de Estado, la recaudación de todos los impuestos y un concierto como el vasco son algunos de los pagos de Pedro Sánchez y Salvador Illa a quienes les sostienen, Junts y ERC.

Cuando el independentismo podría quedar arrinconado como una fuerza minoritaria, Gobierno y Generalidad, PSOE y PSC acuden a su rescate y amplifican sus tesis más radicales. Socialistas y separatistas están unidos en Cataluña en la defensa de un modelo lingüístico que pretende la erradicación completa del español con la tesis de que el catalán está en peligro después de más de cuatro décadas de medidas para su fomento y, de paso, para la erradicación del español.

Los intereses personales y partidistas de Pedro Sánchez y Salvador Illa mantienen vivo al independentismo en lo que constituye una traición sin paliativos al interés general de los españoles. Ese trato preferente es costumbre y se ha materializado en operaciones tan obscenas y antidemocráticas como los indultos, la amnistía, los traspasos, las quitas y los cupos.

El independentismo se mantiene gracias a la dependencia de Sánchez e Illa y sobrevive por los recursos que le transfieren los socialistas, por los favores institucionales, administrativos y de todo tipo, incluidos nombramientos en empresas y organismos públicos como RTVE, la CNMV o AENA, entre otras entidades. Además, comparten estrategias. Además de la cruzada contra el español están de acuerdo también en atacar a los jueces que se oponen a sus tropelías, ya sea por corruptos o por golpistas.

Que las manifestaciones separatistas hayan constituido un fracaso no significa que haya desaparecido el riesgo. El secesionismo ya no controla las calles pero mantiene sus cuotas de poder político e institucional de la mano de los socialistas.