Ideas para parar genocidios

¿Hay genocidio en Gaza o no lo hay? Esa es la palabra que quema, la pregunta del millón de dólares. O de muchos millones de euros. A mí no me da miedo contestarla, vamos allá: yo creo que sí hay genocidio, pero muy mal explicado. Yo creo que vivimos en los mundos de yupi del genocidio al revés. Creo que lo que realmente ocurre no se puede definir mejor que con una gran frase que hago mía, sin ser mía. La encontré en el muro de Facebook de un señor que se llama Jesús Ángel Sueira Villalobos, y textualmente dice: "Genocidio es lo que Hamas querría hacer con Israel pero no puede (y lo que Israel podría hacer con Gaza pero no quiere)". Por mi parte, sólo añadir que, si Hamas ha acreditado una enorme incompetencia para consumar su ansiado genocidio con Israel, no así con el que perpetra sobre su propia gente, sobre los gazatíes no judíos. Con esos sí que puede acabar si les dejamos.

El tema no es de ahora. Ni siquiera es del 7 de Octubre. Lo que cambió el 7 de Octubre fue que décadas de bullying contra el Estado judío dejaron de hacerse cuando el "profe" no miraba, para grabarse en directo y emitirse en redes sociales. Y ni así, oiga. Ni así se quiere ver la evidencia.

Desde 1948 podríamos tener dos Estados, uno judío, otro palestino. La ONU bien que lo puso en bandeja. Pero los líderes de cinco potencias árabes pegaron una patada a la bandeja, creyendo que sus

ejércitos aplastarían la "entidad sionista". No lo consiguieron a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Es interesante constatar que Israel vive desde su nacimiento como nación en guerra perpetua, sin haber iniciado nunca ninguna. Otra cosa es que tampoco le haya dado la gana perderlas. ¿Tanto cuesta entender que la gente se defienda si la atacan? ¿Y que, si ganas, en lugar de reducir tu territorio a cero, como el enemigo pretendía, lo multipliques?

Que conste que no todo el mundo en Israel estaba de acuerdo con multiplicarlo tanto. Esto es verdad. Por consideraciones hasta geoestratégicas, los israelíes han vivido y viven fuertes debates internos sobre si no sería mejor tener un Estado más pequeño, más compacto, más fácil de defender. ¿Se acuerdan de lo de "paz por territorios"? El caso es que eso nunca les ha salido bien. Siempre que han abandonado voluntariamente una posición, siempre que se han buscado salidas negociadas, estas se han visto intifadeadas y torpedeadas. Es difícil, muy difícil, y sumamente desagradecido, ser pacifista y paladín de la convivencia en Israel. El enemigo se empeña en dar una y otra vez la razón a los partidarios de otra cosa.

Cuando quedó claro que la extinción de Israel por la vía militar era imposible, se ensayó la vía terrorista y el agit-prop a escala estalinista, y así llevamos décadas "acostumbrados" a una amenaza existencial constante, pero de perfil bajo e insidiosamente "humanitario". Es decir, a provocar crisis humanitarias y usarlas como arma de guerra. A ningún otro país del mundo se le exigiría que aguantara algo así. Por ejemplo, que sus ciudadanos estén obligados por ley a tener en casa una habitación de seguridad, una habitación del pánico.

¿Tienen idea de cómo encarece eso el precio de la vivienda en Israel? ¿Saben que hay gente que se ha largado del país sólo por eso? Supongo que esa era en parte la idea.

Pero de todas las maldades, ninguna más estremecedora que la de convertir a los propios "palestinos" que se dice defender en refugiados perpetuos, parias de su propia tierra, carne de cañón antisemita. O antiTrump. No los quieren en ningún lado. No los quieren en absoluto. Su función es quedarse sin la ayuda internacional que va directa a los túneles de Hamas, su función es hacer de escudos humanos de Hamas en las escuelas y en los hospitales, su función es obligar a Israel a debatirse entre el suicidio y la matanza de civiles. No es un dilema fácil ni para Netanyahu. No creo que lo sea para nadie. Entre Netanyahu y muerte, ¿qué elegiría usted? Dicho lo cual: ya va para casi dos años del 7 de Octubre. ¿Creen que Israel no tenía la capacidad de entrar a sangre y fuego al día siguiente, de haber borrado Gaza de la faz de la tierra desde hace rato? ¿Por qué creen que no lo ha hecho?

Si a alguien de verdad le preocupa parar el genocidio, el auténtico, yo tengo algunas ideas: menos hablar, o hablar sólo, de embargo de armas y de lo que sea a Israel, y más cortar el grifo de la ayuda a Hamas hasta que este libere los rehenes, deponga las armas y se convoquen elecciones libres en Gaza. O, como mínimo, si se embarga a unos, que se embargue a otros también, hasta que la paz sea un hecho. ¿Por qué no probamos eso, que es lo único que no se ha probado nunca? ¿No será que aquí la vida humana es lo de menos? ¿No será que ya hasta a los de Hamas les da todo igual, y lo que quieren es seguir viviendo indefinidamente del cuento como profesionales del terror, viviendo indefinidamente del estanco "humanitario" que entre todos les han puesto?

Acabo con un recordatorio a la señora de Garzón: a buenas horas se acuerda de pedir que la Audiencia Nacional investigue la pérdida de vidas humanas españolas por este asunto. ¿Se acuerdan de Maya Villalobos, asesinada el 7 de Octubre en la base militar de Nahal Oz? ¿O de Iván Illarramendi, quemado vivo junto a su mujer en un kibutz?