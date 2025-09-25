Julián Álvarez y el Atlético se merecen el uno al otro

Ya que el titular de la columna contiene la palabra "merecer" voy a empezar hablando precisamente de merecimientos antes de hacerlo de Julián Álvarez, el héroe del partido. Me podrán contar misas en verso, escribir mentiras en crónicas y analizar los partidos del Atlético desde el hooliganismo antirojiblanco, pero la realidad es que el fútbol está siendo injusto con el equipo del Cholo Simeone. Paso a explicar el porqué.

El Atlético de Madrid ha merecido muchísimo más en el inicio de temporada. Ni de broma debería tener solo dos victorias en su casillero y el mejor resumen de este inicio surrealista de los colchoneros lo vimos de nuevo ayer ante el Rayo Vallecano. Porque a este Atlético, que por cierto es el único equipo de España que se ha puesto por delante en todos sus partidos ligueros, le está pasando absolutamente de todo y el 90% es malo. Da igual que genere ocasiones por doquier, que llegue con facilidad al área rival o que consiga minimizar a uno o dos tiros por partido lo que hace el equipo contrario. Todo eso da igual, porque el Atlético llega diez veces y marca una mientras que su rival llega una y lo mismo marca tres.

Además sus rivales empiezan a sufrir posesiones en pleno partido de los mejores jugadores del planeta. Pere Milla firmó un cabezazo que te firmaba Falcao en su prime. Un tiro del Elche, un gol en una jugada propia de la Brasil de los 70 o de la España de 2008. Un tiro del Alavés de penalti, un gol. El otro día Virgili tira a puerta y le sale un pase a Muriqi que te firmaba el mismísimo Messi. Salah tira una falta a Cuenca, rebota en Barrios y entra. Y ayer golazo de Chavarría que te podría haber firmado en su día Roberto Carlos. Visto lo visto si tienes dos piernas y le disparas al Atlético, tú tranquilo, algo pasará para que entre.

Hay muchos datos que avalan lo que digo de los merecimientos del Atlético y que desmienten falsas crónicas o falsos titulares. Ya he dicho que el equipo de Simeone se ha adelantado en todos los partidos de Liga. También es el conjunto que en todos los encuentros jugados ha sumado mayor porcentaje de posibilidad de gol, muy por encima de sus rivales. Ante el Rayo, la probabilidad de marcar del Atlético era de 3.98 y la de su rival, que marcó dos, 0.91. Por otro lado, para aquellos que dicen que el equipo de Simeone sigue jugando defensivamente la estadística dice que el Atlético este año juega hasta seis metros más adelantado que el año pasado. Eso a nivel de datos, pero es que anoche en el Metropolitano los locales, incluso en los momentos en los que el partido te pedía balones al área, generaron y llegaron al área de Batalla con el balón a ras de césped y tocando la pelota a las mil maravillas. Solo hay que ver el partido de Pablo Barrios y salvo que no tengas ni idea de fútbol verás que los rojiblancos firmaron un gran partido con balón.

Al Atlético le salvó de esa mala suerte inmerecida un Julián Álvarez excelso y aquí voy a ser de nuevo muy contundente. Julián Álvarez y el Atlético se merecen el uno al otro y el que no lo entienda ya sabemos de qué pie cojea. Julián nunca logró un hat-trick con el City y en muchos partidos con Haaland lesionado fue titular. Algo bien estarán haciendo el Atlético y el Cholo para que el primero de su carrera en Europa llegue de rojiblanco y no en un equipo que arrasaba a sus rivales. Anoche se pasó del "siempre a mí" de Julián al "siempre yo" del que es decisivo. Este es el único camino para Julián Álvarez porque es único como jugador. Es un genio. No había mejor manera de dejar atrás los errores del otro día que su partido ante el Rayo y ojo, el derbi debe ser suyo.

El abrazo entre Simeone y Julián al final del partido dice mucho y desmiente la mayoría de falacias que se han dicho sobre su relación en el último año. Ambos saben cuándo y dónde se han equivocado. Uno por quitarle a veces antes de tiempo y el otro por quejarse. Aun así, los dos se merecen el uno al otro y espero que el Atlético cuide a Julián y que el argentino aleje de su lado a cualquiera que le diga que él es más grande que el club que ha apostado por él. Dejen de menospreciar al club que ha confiado en Julián como estrella. Otros no tuvieron la confianza como para pagar por él en 2024. Y ese año alguno se gastó mucho dinero en peras, olmos y manzanos, pero no en Julián.

Aquí el que puso todas las manzanas en el cesto por el argentino fue el Atlético. Por cierto, no me creo la explicación del 19 sobre sus quejas el otro día en Mallorca. No sé si esa palabra fea que dice haber dicho se parece a "siempre a mí", pero no lo veo muy convincente. Tampoco pasa nada, lo dije el otro día. Se equivocó, como muchas veces el Cholo, y punto. Porque mi crítica hacia Julián del domingo pasado no tenía nada que ver con dudar de su fútbol, eso sería de locos, pero sí mantengo que en el Atlético primero tienes que marcar y luego quejarte.

Por último, veremos si la innovación táctica de Simeone se mantiene en el derbi. El Cholo optó por un 5-3-2 con Llorente de tercer central y Nahuel Molina de carrilero. Quitando al insostenible Nahuel y poniendo a Giuliano, ese sí parece un once adecuado para el derbi. Porque ojo, Llorente se situó como tercer central con libertad para subir y con él ahí llegó su pase de gol a Julián en el 1-0 y muy buenos momentos del Atlético a pesar de Nahuel. Es lo que tiene Marcos Llorente, que nunca te falla y el sábado no se puede fallar. Tambores sonando, llega el derbi.