Vox es un tesoro para el PSOE

De un tiempo a esta parte, ocurre algo muy curioso en España cada vez que la publicación de una nueva encuesta del CIS viene a coincidir con la difusión de los datos del INE a propósito de la evolución de las cifras agregadas de la economía. Y es que, cuanto más sube el PIB, más sube también el número de escaños que los estudios demoscópicos otorgan a Vox. Una correlación, esa tan improbable a priori, que invita a extraer una conclusión absurda. Pues lo que parece indicar tal correlación es que cuanto mejor funciona el sistema (económico), más votantes se inclinan por apoyar a los antisistema. A fin de cuentas, Vox no deja de ser un partido antisistema, rasgo que sus dirigentes nunca se cansan de enfatizar.

Yo, de la paradoja chocante, tiendo a extraer dos lecciones. La primera es que no se puede tomar muy en serio ese tosco indicador estadístico, el PIB, ni siquiera como un instrumento rudimentario para conocer la mejora en los niveles de bienestar de una población. Detrás de toda esa charlatanería con pretensiones científicas de los economistas se oculta la evidencia de que la gente, simplemente, vive peor; y cada vez más. La segunda lección, ya de carácter político, me inclina a pensar que el presidente Sánchez posee ahora un poderoso incentivo adicional para, lejos de adelantar el final de la legislatura, alargar su duración hasta el límite temporal que le permita la legislación.

Porque, en el instante presente, el peor en términos de popularidad de un Ejecutivo enredado en asuntos de corrupción, Vox se está convirtiendo en una providencial tabla de salvación para el Gobierno. Y ello no sólo porque su crecimiento constante introduce grados también crecientes de tensión en la determinación de la línea política del PP (el último tropiezo de Génova con el asunto del aborto constituye un buen ejemplo de ello). Porque también su crecimiento permitirá a los estrategas de la izquierda tornar verosímil un relato apocalíptico que augure la inminencia de un sorpasso de Abascal a Feijóo. Vox, sí, es un tesoro para Ferraz.