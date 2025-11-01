Juanfran Serrano, huérfano de Cerdán, se despide de Puigdemont

¿Qué sucedió entre está información: "El PSOE saca de su Ejecutiva a Juan Francisco Serrano, del círculo de confianza de Santos Cerdán" publicada el 3 de julio de 2025 por elDiario, uno de los medios de Régimen y esta otra: "El que fuera adjunto de Santos Cerdán en la Secretaría de Organización del PSOE, Juan Francisco Serrano, seguirá dentro de la Ejecutiva con otro cargo", publicada dos días después, el 5 de julio, por la SER.

Esther Palomera entusiasta fan Rubalcaba, también de Eduardo Madina, después de Errejón y que ahora preside el club de animadoras de Sánchez, firmaba la información y citando a la vicesecretaria general del PSOE, daba a entender que era ella la fuente de autoridad: "María Jesús Montero está siendo la encargada de llamar a las personas que salen de la Ejecutiva federal. Entre los nombres salientes confirmados están Juanfran Serrano".

En la SER es un flash que tuitea una redactora de la sección de Nacional a las 11:07. La hora es importante, porque sería El País el medio encargado dos horas después, a las 14:04, de informar que Serrano continua por voluntad expresa del secretario general del PSOE. "Pedro Sánchez ha decidido mantener en la dirección del PSOE a Juan Francisco Serrano, que fue elnúmero dos de Santos Cerdán". Añade que Sánchez lo mantiene en contra de la opinión de pesos pesados del partido. "Incluso de la dirección nacional y también de algunas de las principales federaciones del PSOE". Serrano es el nuevo secretario de Política Municipal en la CEF, un puesto de gran relevancia ante el próximo ciclo electoral.

El secretario general socialista venía de cometer uno de sus mayores errores internos al apostar por la continuidad de Cerdán como secretario de Organización en el 41 Congreso del PSOE -1 de diciembre de 2024-, pese a las informaciones que ya circulaban sobre el navarro. Tras su caída, una mínima prudencia política aconsejaba descontaminar el Área de Organización y apartar a sus componentes, pero Sánchez resistió las presiones y no lo hizo. Ascendió en el organigrama a Serrano ¿Por qué?

La mano derecha de Cerdán estuvo presente en las negociaciones con Puigdemont y posteriormente acompañó a Zapatero cuando este intentó salvar los muebles con el prófugo. ¿Se acuerdan ustedes de un tal Francisco Galindo Vélez? Es el diplomático salvadoreño que escogieron PSOE y Junts para actuar como coordinador de los verificadores en las reuniones bilaterales entre ambos partidos.

Al cantamañanas de Galindo, que asistió a varias reuniones a verificar como Puigdemont les tomaba el pelo, alguien le pagaba los gastos de losviajes y estancias en Ginebra. Y seguro que los catalanes no soltaron un duro ¿Cuánto cobró por su papel de "coordinador del mecanismo internacional"? ¿Se le abonó en efectivo o por transferencia? Estas gestiones las suelen hacer los adjuntos al secretario de Organización de turno.Están para eso.

Me asalta otra duda. El dirigente socialista sufrió un shock, que le duró varios días, al conocer las trapisondadas que hacía su jefe. "Lo que hemos leído en el informe de la UCO no se corresponde con el Santos Cerdán con el que he trabajado durante estos últimos tres años" reconocía en X.

¿Cómo era el Cerdán con el que trabajó Juanfran? Vamos a dar por bueno pulpo como animal de compañía y que estaba en la inopia de los bisnes de su jefe. Pero, el señor Serrano participó en una reunión celebrada en la tarde del día 25 de abril de 2024, en la quinta planta de Ferraz, a la que asistieron Santos Cerdán, Ion Antolín, director de Comunicación del PSOE, la fontanera Leire Diez, Javier Pérez Dolset, un empresario investigado por fraude de subvenciones y blanqueo de capitales y la periodista Patricia López. En esa fecha, según alguno de los participantes, se sitúael origen de lo que se ha llamado "la cloaca socialista".

¿Qué se acordó en esa reunión? ¿Se convino alguna cantidad de dinero para pagar la documentación que proporcionaban las personas ajenas al partido? Es el Santos Cerdán que usted conoció el que da el visto bueno las actuaciones,presuntamente delictivas,que se realizaron conposterioridad a ese encuentro del día 25 de abril de 2025? Seguro que el señor Serrano también desconocía que la militante del PSOE Leire Díezbuscaba información sobre jueces, fiscales y guardias civiles, pero es poco creíble. Lo que lleva a preguntarse si él despachaba con Leire cuando acudía a Ferraz a informar de sus gestiones o lo hacía acompañando a Cerdán.

Una última duda, ¿hizo alguna gestión para que Gaspar Zarrias, jienense como usted, contratase y pagase a Leire Díez, mientras esta le buscaba la avería a la UCO y a los jueces y fiscales que incomodaban al PSOE? Lo publicó el periodista de El Español Jorge Calabrés. Reconocerá que es mucha casualidad. Dos paisanos, Leire…

Cerdán, Puigdemont, Zapatero, Leire, Zarrias. El señor Juan Francisco Serrano estaba en la pomada y no se enteraba de nada, quizá sea este el motivo por el que el secretario general del PSOE renovó su confianza en él. A fin de cuentas Sánchez también pasaba por allí.