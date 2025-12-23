180 años de un código de honor y primer aviso a Sánchez

El PSOE a la UCI con hemorragias múltiples. Un resultado envenenado para Abascal que se ha percatado del riesgo de resultar irrelevante. Sus votos "no van a ser invisibilizados" afirma. Tendrá que hacer política. Difícil. Eso desgasta. Se vive mejor de antisistema mientras dure. El PP sube del 38,8% al 43,2% en un baluarte del socialismo. Supera en 4 diputados a PSOE+Podemos. En Cáceres capital, un 50% del voto, y en Badajoz el 46% se va también a los populares. Me dicen que la gente no vota al PP porque no es suficientemente duro. Es difícil contentar a todos. "María Guardiola arrasa a la izquierda", afirma Ayuso. Y El País dice que Guardiola engorda a Vox. Hay que tener mucho arte para hacer las dos cosas y además mejorar tus resultados. Sin desmerecer el papel de Pedro Sánchez. A él se lo deben PSOE y Vox.

Algunos analistas políticos parecen del Madrid (Real), que o ganamos de goleada o no les vale. Lo cierto es que en 2023 la izquierda sumó 32 escaños frente a los 28 del PP, que necesitaba el apoyo de Abascal. Su NO es NO forzó estas elecciones. Desde ayer, la izquierda suma 25 y 29 el PP. El apoyo de Vox ya no es imprescindible. Sí su abstención. Tienen la opción de hacer política o pueden votar con la izquierda. Solo el necio confunde valor con precio y el valor de los diputados de Vox para asegurar la gobernación se ha depreciado. Para desestabilizar valen lo mismo.

Y mientras, ajeno a los vaivenes y las miserias patrias, el código de honor de los guardias civiles cumple 180 años. ¿Quién mella más la credibilidad del buen hacer de los hombres y mujeres de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil? ¿Aquellos que anticipan el ascenso al generalato de Rafael Vicente Yuste, relegando, según algunos, a dos coroneles de la promoción anterior o los que siembran dudas sobre las intenciones espurias de ese ascenso? Aunque la respuesta va por barrios, no yerro si les digo que los dos. Y esto es así porque a derecha e izquierda se desconfía de unos profesionales que, no lo olvidemos, trabajan a las órdenes del juez instructor y han jurado por su honor. Honor "que una vez perdido no se recobra jamás".

¿Era merecedor del ascenso el coronel Yuste? "Hace años que se van mezclando los ascensos a general de coroneles de distintas promociones. Que haya sucedido ahora no es ningún demerito para Rafa", me dice un jefe de la Guardia Civil. No es de recibo que para atacar a un achicharrado ministro del Interior, se cuestione la oportunidad de reconocer el trabajo y los méritos de alguien que ha dirigido con acierto la UCO. Solo cabe felicitarle. ¿O quizá se hubieran quedado satisfechos esos comentaristas si al coronel le vetan el ascenso a general por su actuación al frente de la Unidad?

Seguramente los beneméritos estén hasta el tricornio de tantos defensores interesados para los que el Instituto Armado es solo un proveedor de titulares. ¿Es competente su sustituto, el coronel Pedro Merino? Valga lo dicho por la Asociación PRO Guardia Civil, nada sospechosa de bailarle el agua al Gobierno: "Vuelve a casa un gran profesional conocedor de los valores e idiosincrasia de la UCO. APROGC le desea suerte al frente de la Unidad".

A finales de la semana pasada se conoció el texto de la alocución que el teniente coronel jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO pronunció en la comida de Navidad. El tcol Antonio Balas reconoce que se enfrentan "a nuevos peligros, derivados del alto grado de exposición al que nos enfrentamos". Hay que decir en honor a la verdad, que ellos no se exponen. Si hay una unidad hermética en la Guardia Civil esa es la UCO.

Una "exposición", a la que se refiere el señor Balas, que no es sino consecuencia de la publicación de especulaciones que, reiteradas un día sí y otro también, terminan pasando por información contrastada... cuando solo buscan un clic. Para hacerla frente, el tcol Antonio Balas se remitió a unas "fórmulas ya prescritas en nuestra Cartilla". A saber: "la serenidad, la seriedad, la profesionalidad, el silencio y la objetividad". Condiciones todas ellas de un buen benemérito, máxime si se desempeña en la UCO. Coincidió su mención a la Cartilla del Guardia Civil con el 180 aniversario de la misma. "La Reina (Isabel II) ha venido en aprobarla y disponer que desde luego se provea de ella a todos los individuos del Cuerpo… para su puntual y cumplida observancia. Madrid 20 de diciembre de 1845=Narvaez".

Discrepo del teniente coronel Balas cuando afirma que "estamos abriendo un camino nuevo, inédito hasta ahora". Y lo hago, discrepar, porque creo que no están haciendo nada más, ni nada distinto, de lo que han hecho en los últimos 181 años los miles de hombre y mujeres que han servido a España vistiendo el uniforme de la Guardia Civil. Escribe José Díaz Valderrama en su "Historia, servicios notables, socorros, comentarios de la Cartilla y reflexiones sobre el cuerpo de la Guardia Civil": "Es lo cierto que sin ella, sin fuerza moral, ningún poder, ninguna corporación, nadie, en fin, puede sostenerse y ser útil a su país". Fuerza moral para proteger y para hacer cumplir la Ley.

Así que no, mi teniente coronel, ustedes no están transitando un camino nuevo. Cuando comparecen ante los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y testifican en el juicio contra el fiscal general. Cuando elaboran los exhaustivos informes sobre corrupción del miembros del PSOE y el Gobierno, no hacen nada distinto a lo que hicieron los beneméritos Pedro Ortega y Antonio Jimeno. "Aquellos guardias, al ver u oír la caída del coche en las inmediaciones de cuyo sitio se hallaban,… se echaron al barranco a socorrer a los pasajeros y perecieron". Ustedes, como esos primeros guardias que perdieron la vida en el barranco de Bellver en la noche del 14 de septiembre de 1850, solo cumplen con su deber. Nada más. Ni nada menos. Usted lo ha dicho.

Escribía Julio Camba que la Benemérita era una de las pocas cosas que funcionaban bien en España. "No, no había en toda España una organización comparable. Era, técnicamente, de lo mejor que había". Lo sigue siendo gracias al trabajo de muchos guardias civiles como usted… y a su fuerza moral.