No es por el petróleo

El principal país productor de petróleo del mundo no es Venezuela, como tampoco Arabia Saudita, Kuwait, Rusia, Noruega o Irán. El primer país productor de petróleo del mundo es Estados Unidos. Tan inmensa es su generación doméstica de crudo que el 20% de los barriles que circulan a diario por el planeta tienen su origen último en factorías situadas dentro del territorio nacional norteamericano. De hecho, si algo le sobra a Estados Unidos es precisamente eso, petróleo. Trump dispone de petróleo en casa para dar y tomar. Sus reservas internas son literalmente infinitas. Y de ahí que no necesite armar una flota de guerra para ir a robarlo fuera.

No, el objetivo estratégico de Trump no es arrebatar el petróleo a Venezuela; al menos, no el principal. Al contrario, un previsible incremento de la oferta en el mercado a raíz de la modernización de las instalaciones técnicas de los pozos venezolanos podría perjudicar a la propia industria extractora de Estados Unidos. Y ello porque, dado su alto coste, el petróleo de esquisto, el que produce Norteamérica, solo resulta rentable con precios también altos en el mercado internacional. De ahí que una eventual bajada de los precios merced al incremento de la oferta global no les beneficiase en absoluto.

Entonces, si el objetivo de la expedición militar no remite a robar los recursos naturales de los venezolanos, ¿cuál es? El objetivo es China. China encarna, y desde hace ya muchos años, al principal comprador del petróleo venezolano; un petróleo que pagaba en yuanes, no en dólares americanos, a Maduro. Y precisamente ese era el problema. Porque los Brics, con China y Rusia al frente, se han propuesto destruir el poder hegemónico estadounidense por la vía indirecta de destruir al dólar en tanto que reserva de valor y divisa internacional de pagos. Un imperio son tres cosas: un ejército todopoderoso, una moneda todopoderosa y un relato ideológico todopoderoso. Si una de esas tres patas se cae, el imperio todo también se cae. En el fondo, resulta así de simple. No ha sido por el petróleo sino por el dólar.