Un burka para Pachi López

Con esa expresión de pánfilo guasón que le acompaña en los momentos en los que no sabe que decir, que son la mayoría, el portavoz parlamentario del PSOE propone abrir un debate con las mujeres que desaparecen ocultas por un burka. Les va a pedir opinión. ¿Os parece bien que prohibamos que lo llevéis? No aclara don Pachi si el marido de la señora con burka estará presente durante la conversación. Afirma que su uso es parte de la libertad religiosa. ¿Es parte de la libertad religiosa la mutilación genital femenina? ¿Es parte de la libertad religiosa el casamiento de menores acordado por sus progenitores? ¿O la lapidación de las adulteras? Con su ignorante desparpajo se niega a que, sean muchas o pocas, estas mujeres recuperen su dignidad. ¿Debe un Estado legislar como han de ir vestidos sus ciudadanos? Seguramente responderemos que no, pero entenderíamos que te puedan multar si vas en bolas por la Gran Vía. Entonces ¿debe una sociedad democrática admitir que unas mujeres tapen su cuerpo como expresión de sumisión al hombre y sean borradas de la vida pública? No hay religión que exija esta sumisión. Son fanáticos sectarios, además de reprimidos.

El portavoz socialista se refugia de nuevo en la crítica a una propuesta parlamentaria del PP y Vox para evitar abordar un asunto que le enfrentaría a sus socios. ¿Sabrán nuestros indocumentados progresitas que fue un tal André Gérin, alcalde comunista y diputado por Vénissieux, quien propuso -en junio de 2009- la creación de una "comisión de investigación sobre la práctica de llevar burka o niqab en territorio naciona l "? La iniciativa concluyó con la aprobación, por la Asamblea Nacional y posteriormente por el Senado, de la Ley 2010-1192 en octubre de 2010. Una norma muy precisa y concisa: "Artículo 1. Nadie podrá, en espacios públicos, utilizar prendas destinadas a ocultar su rostro". El 1 de julio de 2014 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dictó la sentencia del caso S.A.S. contra Francia, estableciendo que la prohibición del uso del velo integral en los espacios públicos no vulneraba el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.

Argumentará nuestro Pachi que Francia es un país laico y cuando se aprobó esa ley el presidente era Nicolás Sarkozy, de derechas, y no le faltará razón. Pero, retrocedamos unos años. En abril de 1923 se aprueba la primera Constitución de Afganistán. Un país de religión islámica que establece la igualdad entre hombres y mujeres: "Todos los ciudadanos de Afganistán gozan de libertad personal. La libertad personal es inmune a toda forma de violación o menoscabo. Todos… tienen derecho a la educación gratuita". En 1919, las mujeres afganas lograron el derecho al voto. Se anticiparon un año a las mujeres en los Estados Unidos que lo consiguieron en 1920 y 14 a la españolas. El emir Amanullah Khan hizo campaña pública contra el velo y la poligamia. Su esposa, la reina Soraya Tarzi, desempeñó un papel fundamental en la emancipación de las mujeres. Sabrá el señor Pachi que las autoridades marroquís, otro país de religión islámica, prohibieron en 2017 "la importación, fabricación y comercialización de esta prenda (el burka) en todas las ciudades y localidades del reino" porque suponía un peligro para la seguridad nacional.

No se atenta contra la libertad religiosa, porque ninguna religión preceptúa el uso del burka. Es obligación de los poderes públicos impedir que el fanatismo subyugue a unos seres humanos por su condición de mujeres. Resulta demasiado complejo para el portavoz socialista.