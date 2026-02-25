El fútbol no es sencillo. Hay mil aristas que pulir en cada partido y con cada jugador, pero dentro de esta ciencia deportiva tan compleja hay mandamientos simples y muy fáciles de entender siempre que quieras hacerlo. Lo primero es correr. Punto. No hay más en el inicio. Luego hay que correr con inteligencia, saber presionar, dónde atacar, cómo defender, pero lo crucial es que seas intenso y corras. Y cuando Sorloth empezó a correr, el noruego se muestra imparable.

Lo de Sorloth es una maravilla para el Atlético. Hat trick y cinco goles en dos partidos. Este sí es un delantero para el Atlético. ¿Qué ha cambiado? Su actitud. Su lucha por cada balón. Con eso bastaba. No falla si en la ecuación metes esto. Cuando un jugador lo da todo salen las cosas y como dice el Cholo, el trabajo paga.

Lo de Sorloth es claro. No le han cambiado de posición. No es táctico. No es el Cholo. No es nadie. Es un cambio de actitud. Una evolución dentro del carácter de un futbolista que antes esperaba a que le dieran el balón y ahora lo busca. Es el ejemplo a seguir. En cuanto se ha puesto el mono de trabajo se está saliendo y ahora queda lo más difícil, mantenerse.

No fue un partido fácil para el Atlético. La primera parte fue complicada. El Atlético no generó nada de fútbol ofensivo. Ni Baena ni Julián encuentran regularidad. Fue Sorloth y alguna carrera de Giuliano. Nada más. Se necesitaba amenaza y crear y eso pasaba por Lookman y Griezmann. El Cholo lo vio al descanso y la segunda parte fue muchísimo mejor.

Si el Atlético encontrase al mejor Julián al lado de este Sorloth se puede soñar con grandes noches. No tengo dudas de que por eso pasarán las opciones de algo importante en el Atlético 2025/2026. Cardoso ya está aquí y encima a lo grande con partidazo y gol al más puro estilo Tiago. Baena necesita más. Y Lookman es clave. Pero falta el 19. Si Julián renace, sí me creo cualquier cosa buena de este equipo.

El Atlético goleó al Brujas siendo serio en los momentos necesarios y con un Sorloth descomunal. Se tenía que ganar y se ganó. No le den más vueltas. Partido duro de Champions, que demandaba una segunda parte como la que se dio. Ahora Tottenham o Liverpool aunque sigo diciendo que el mejor aliado y el peor enemigo del Atlético es, sorpresa, el propio Atlético. Que no haya más Brujas por el camino. Ni en Oviedo ni sobre todo en el Camp Nou. Es hora de dar el paso definitivo. Los éxitos no te caen solos, hay que correr a por ellos. Sorloth parece haberlo entendido por fin.