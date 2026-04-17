El hijo del sha y el podemita inglés

El hijo del sha, Reza Pahlavi, viaja estos días por capitales europeas para explicar por qué hay que oponerse al régimen de los ayatolás, algo que sería innecesario si no fuera por las posiciones acomodaticias que ha adoptado más de un Gobierno europeo, con el de Pedro Sánchez en cabeza de los complacientes. Días atrás, publicó un mensaje crítico con el Gobierno británico. Decía que había tenido constantemente una actitud apaciguadora hacia la dictadura iraní y que el primer ministro hablaba de proteger las vidas de los civiles iraníes reprimidos por el régimen, pero no había hecho nada para frenar la masacre de enero. Al poco, le contestó Owen Jones, periodista y escritor que ha figurado en las listas de personas más influyentes de la izquierda y del progresismo en el Reino Unido. Contestar, en fin, no le contestó. Esta gente no tiene modales. Puso: "¿Quién coño eres tú?" Es decir, que quién coño era Reza Pahlavi para hablar sobre Irán, su pueblo y su régimen.

Owen Jones era lo más parecido a Íñigo Errejón en las filas de la izquierda británica. O viceversa: Íñigo Errejón era lo más parecido a Jones. Por su apariencia de adolescente perpetuo, engañosa, como es sabido, y por cómo representaban el resultado de las mutaciones de la izquierda occidental. Desde el podio del ungido, el podemita de cualquier lugar, en este caso inglés, desprecia olímpicamente y cuanto más desprecia más superior se siente. El tal Jones desprecia a un iraní que lleva años defendiendo la democracia para su país y le pregunta quién coño es para hablar sobre lo que mejor conoce. Porque el que mejor lo conoce, el que sabe lo que conviene a los iraníes y a Irán, no es el iraní; es el izquierdista occidental declarado personalidad influyente.

Dar lecciones es lo propio de estos personajes. Jones las dio sobre el golpe separatista catalán y sobre España en 2017. Defendía el derecho de los catalanes a determinar libremente su futuro y comparaba el supuesto derecho con el derecho al divorcio. Natural. Como España no concedió el derecho al divorcio al separatismo, España era "un Estado autoritario, antidemocrático, como mínimo", y ningún europeo debía permanecer indiferente ante el atropello de "ver a unos líderes políticos, que han sido elegidos, obligados a marcharse, a buscar asilo político en otro país y encerrados en prisión". Se refería a Carles Puigdemont y al resto de la banda. Jones habrá felicitado a Pedro Sánchez por la amnistía. Si se acuerda. Porque los influyentes fluyen y olvidan. Van de un tema a otro impartiendo impagables lecciones de las que no queda más huella que la que dejan en la hemeroteca.

Su lenguaje, como su mente, se mueve entre los términos de moda, solo ahí. Después de atacar groseramente al hijo del sha, salió a explicar que no había sido "racista" tratar de esa manera a un iraní. La explicación era que Reza Pahlavi es hijo de un dictador. No había "racismo" porque hablaba del "hijo de un dictador". Owen, además, es corto. Pero está preocupado por Irán. Su preocupación es que Reza Pahlavi pueda llegar a "controlar" Irán, porque montaría una "dictadura brutal" como la de su padre. Sustancias. Como otros de su cuerda, no se atreve a defender al régimen iraní, pero ataca a los que hagan algo en su contra. "¿Quién coño eres tú?", le decía al hijo del sha. Gracias por la pregunta. Reza Pahlavi es un conocido iraní de 65 años contrario al régimen. Jones es un conocido gilipollas occidental de 41. Un típico ejemplar de la izquierda posmoderna y prepotente.