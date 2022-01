Ha mentido y lo ha reconocido. Han falseado pruebas y les han pillado. Tuvo covid y se dedicó a pasearse por ahí con actos y entrevistas. Su familia ha montado un circo comparando a su hijo con Jesucristo y Espartaco y han conseguido generar más memes que apoyo. En serio, Djokovic, vete ya de Australia y no hagas más el ridículo, por favor.

Lo que está pasando con el actual número 1 del mundo ya lleva tiempo siendo una sucesión de hechos innecesarios que se podían y se podía haber ahorrado el propio Novak. Cada día que pasa, cada información que surge y cada prueba que se aporta deja aún peor al que seguramente sea dentro de muy poco, por títulos de Grand Slam y semanas como número 1, el mejor tenista de la historia. Novak, en serio, si lo vas a conseguir. Déjate de tanto lío y de tanta autopropaganda de falso Mesías. Si no logras el 21º Major en Australia, lo tendrás a tiro en Roland Garros, Wimbledon o el US Open en 2022, 2023 o 2024. Solo Rafa Nadal te puede superar en esa lucha, pero por edad y por ausencia de lesiones importantes, tienes ventaja Nole. ¿En serio vale la pena tanto ridículo? Yo creo que no, la verdad.

Por cierto Novak, por mucho que en tu casa te lo digan o por mucho que tú te lo quieras repetir a ti mismo, la realidad es que no eres ni serás un mártir de nada, más allá del genio que eres como tenista. En lo tuyo eres un genio absoluto y doy gracias por haber compartido generación con un tenista como tú. De hecho he disfrutado en directo en una pista de tenis viéndote jugar y cada vez que pueda me sentará ver cómo lo haces. Pero Novak, solo tienes de Jesucristo, el cristo que estás montando. Por lo demás, nada de nada. Basta ya de mártires que siendo millonarios con la vida resuelta han sido supuestamente "torturados" por el simple hecho de quitarles un móvil, dejarles en un hotel de 4 estrellas y no de 5 o por obligarles a cumplir en Australia las mismas reglas que, sorpresa, la gente que vive en Australia. Basta ya de mártires de Hacendado.

Nole, eres deportista. Eres un ejemplo en cuanto a trabajo, esfuerzo, dedicación y desempeño de un deporte como el tenis, pero tienes de mártir o símbolo de libertad lo que yo de Capitán América. Por cierto, habla con la gente que dice que te representa porque cada vez que alguien que te conoce habla, sube el pan en Serbia y también en el resto del mundo. Último ejemplo, Chris Bowers, biógrafo de Djokovic, que ha dicho sin pelos en la lengua que Novak "es coherente con lo que hizo siempre porque él cree que su cuerpo se cura por sí mismo'. Anda, menuda sorpresa señor Bowers. Menuda sorpresa Novak. Si te puedes curar solo, ¿por qué en muchas ocasiones, cuando vas perdiendo, pides atención del médico o del físio? Si te curas solo, nada de ibuprofenos y masajes en sets que se van perdiendo por 4-1 y que, pausa mediante, se ganan milagrosamente por 7-6. En serio Novak, que no crack, que no cuela.

Si no te quieres vacunar, allá tú. Sinceramente, salvo verte jugar al tenis tan bien como lo haces, el resto de tu vida privada me da bastante igual a mí y a la mayoría de ciudadanos del mundo. Ojo, lo mismo pasa con Rafa Nadal o Roger Federer. Ellos lo han dicho varias veces. Son tenistas y punto. Juegan muy bien a un deporte y ya está. Pero Novak, los habitantes de Australia, guste más o menos y más allá de que la política de un país sea buena o mala, han vivido situaciones muy complicadas y complejas a nivel sanitario y vital como para que vengas tú a decirles ahora que tu cuerpo y tus raquetas sí podéis entrar al país sin cumplir las reglas porque te llamas Novak Djokovic y juegas al tenis. Se te olvida quizá Novak, que para mucha gente, su vida y la igualdad de derechos les importa más que un señor que juega muy bien a un deporte en concreto pueda ganar o no un torneo. Moverás mucho dinero en televisión, eres historia viva del deporte y a nivel mundial tu influencia como deportista es de sobra conocida, pero ya está muchacho. Hay gente que ha muerto por esto y a sus familias les importa muy poco que tú o cualquier otro ganen 21 o 67 torneos de Grand Slam.

De verdad, Novak, sal ya de Australia, prepara bien los siguientes torneos y tranquilo, que dudo mucho de que tengas problemas para acabar ganando bastantes más títulos de Grand Slam. Eso sí, te guste o no, seas o no el mejor tenista de la historia, también has hecho como ciudadano y persona el mayor ridículo histórico de este deporte. No por el hecho de no querer vacunarte sino por creerte de verdad que, por ser tú, mereces privilegios y exenciones. Eso sí, te llevas el cariño y la devoción de los que creen que la nieve es falsa, de los que juntan test con cítricos y de aquellos que piensan que los pájaros son drones. Bueno, cada uno se conforma con lo que quiere.