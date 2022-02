El Real Madrid de 'Carlo Cholotti' sí puede celebrar el gol de Mbappé

Hace un año aproximadamente y con merecimiento, vaya eso por delante, el Atlético de Madrid recibió duras críticas por el partido que realizó ante el Chelsea en la ida de los octavos de final de la Champions. Ida, por cierto, que el Atlético jugó como local en Bucarest. Y digo merecidas porque el partido del equipo de Simeone fue pésimo. En ese momento y como líder de la liga española, los rojiblancos debieron ofrecer mucho más en ese partido y no lo digo solo por el planteamiento sino por el rendimiento del equipo dentro de esa idea que el Cholo plasmó en el terreno de juego.

Por aquel entonces hubo críticas al juego del Atlético, incluyendo la de un servidor y la del 99,9% de aficionados del equipo colchonero, pero hubo algunas, siempre procedentes del mismo cuarto oscuro, que por muy poco no acabaron en una visita a los juzgados para interponer una denuncia contra el técnico argentino por haber roto los cimientos de este deporte. Ese día, leído lo leído y visto lo visto en esas fechas, el Cholo asesinó al fútbol. Fue culpable de una de las mayores afrentas contra este deporte. Debió ser detenido y puesto a disposición de las autoridades para quitarle el carnet de entrenador o, como mínimo, para quitarle todos los puntos que tenía en Liga para evitar así que la ganase. ¡Sacrilegio! ¿Habéis visto la foto de todos defendiendo en su propio campo sin tocar balón? ¡A la hoguera! ¡Desfachatez! ¡Inmoralidad! ¡Oh, mis ojos, no puedo ver por culpa del Cholo!

Ahora, un año después, el Real Madrid pierde 1-0 en París, curiosamente el mismo resultado que cosechó el Chelsea ante el Atlético, y curiosamente también con un partido igual o peor que el que hizo el equipo de Simeone. ¿El fútbol ha sido ofendido? ¿Habéis visto la foto de todos los jugadores del Real Madrid defendiendo? ¿Debería ir Ancelotti a la cárcel? ¿Se está hablando de lo que puede pasar si el conjunto blanco no acaba ganando la Liga y remontando en Champions? Pues alguna critica hay de analistas y seguidores madridistas, sin embargo, se alejan mucho de la cacería de hace un año. Y claro, me han venido a la cabeza tertulias donde directamente se aniquiló al Atlético de Madrid con una sonrisa en la cara. Ojo, una sonrisa muy parecida a la que hoy muestra inexplicablemente un tanto por ciento importante de la afición y representantes literarios del Real Madrid. Todo porque Kylian Mbappé será el año que viene jugador blanco. Y es que para aquellos que dan lecciones de qué, cómo, cuándo y por qué celebrar las cosas, lo de Mbappé, esta vez sí, compensa que te bailen.

Pues sí, al parecer tener mentalidad o ADN ganador, ese gen que da lecciones de todo y a todos, es consolarse porque ayer te dieron un baile, pero el que te marcó jugará el año que viene contigo. Los dueños de la victoria y la celebración se superan. Animar bajo la lluvia a tu equipo, por ejemplo, es de perdedores. Consolarse con Mbappé, de ganadores. Pero no, un momento, no puede ser. ¿Qué estoy diciendo? Me he dejado llevar. Debe ser una broma. Será un papel. Sí, tiene que ser eso. Una forma de protegerse del dolor. Una pantomima. No me creo que haya madridistas diciendo que ok, que pudo ser peor, que no se puede ganar la Champions o que lo que importa es ganar 1-0. ¡1-0 como el Cholo! No, no puede ser. Es imposible. Inconcebible diría yo. No es mentalidad de equipo grande. Que no hombre que no, que no puede ser. Eso es de equipo pequeño. No. Eso lo haría el Atlético del Cholo, por ejemplo. Esos que dicen "no lo pueden entender" y cantan bajo la lluvia orgullosos de su equipo en las buenas o en las malas porque no saben lo que es ser ganadores. Claro, debe ser eso. Menos mal. Menudo malpensado soy.

Volviendo a lo serio, el Real Madrid de 'Carlo Cholotti', al parecer, sí puede celebrar el gol de Mbappé aunque eso te deje en una mala situación dentro de una eliminatoria no resuelta. Que esa es otra. Escuchas hablar a los guardianes de la esencia del ganar, a los genéticamente nacidos para buscar siempre la excelencia y anoche ya daban por perdido el duelo. ¡Salten del barco! ¡A los botes! ¡Pero no se alejen mucho por si hay que volver a subir! Eso debe ser el ganar, según cuentan, pero sinceramente a mí me lo tienen que volver a explicar porque empiezo a perderme con eso del ADN ganador, las celebraciones...