El PP redefine el 'derecho' a gobernar en solitario

Que la izquierda política y mediática trate de inocular al PP la ominosa idea de que no es legítimo llegar a acuerdos con un partido plenamente leal al orden constitucional como Vox podrá ser, ciertamente, una muestra insuperable de desfachatez, más aún si se tiene presente que el PSOE ha llegado a acuerdos con los comunistas de Podemos y con partidos separatistas que tienen el objetivo declarado de destruir la Nación y su régimen de libertades. Ahora bien, lo que convertiría esa bochornosa pretensión de la izquierda en una grave amenaza para la alternancia democrática sería que el PP la asumiese; cuando, por el contrario, Vox puede y debe ser considerado plenamente en Génova un "socio natural", tal y como hace Isabel Díaz Ayuso.

Por eso resultan tan inquietantes tanto las declaraciones del candidato popular a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, contra Vox como la redefinición que el propio Moreno y Alberto Núñez Feijóo vienen haciendo del derecho a gobernar en solitario, precisamente para no tener que pactar con la formación que lidera Santiago Abascal.

Una cosa es que Moreno y Macarena Olona marquen diferencias en campaña y manifiesten su deseo de gobernar en solitario –legítima aspiración de cualquier candidato–, y otra muy distinta que el PP centre sus críticas en Vox y desprecie la posibilidad de un acuerdo con Olona en caso de que no obtenga la mayoría absoluta.

Resulta inadmisible que los complejos del PP traten de satisfacer el veto a Vox que promueve la izquierda mediante una adulteración del derecho a gobernar en solitario en una democracia parlamentaria. Así, se ha pasado de la surrealista oferta de Feijóo al PSOE para que gobierne "la lista más votada" a la pretensión de que el PP gobierne en solitario siempre que tenga más representantes que los que sumen todas las formaciones ubicadas a su izquierda. El derecho a gobernar en solitario sólo se alcanza sin necesidad de acuerdo alguno con otros partidos cuando se goza de mayoría absoluta o se obtienen en sede parlamentaria en segunda votación más votos a favor que en contra.

Si el PP no alcanza la mayoría absoluta el 19-J, tendrá ya no el derecho sino el deber de llegar a acuerdos con Vox, ya sea para gobernar en solitario mediante un pacto de investidura, como en Madrid, ya sea para conformar un Gobierno de coalición, como en Castilla y León.

En lugar de meterse en líos despreciando los acuerdos postelectorales con Vox, Moreno debería dejar claro –si tuviera la audacia de hacerlo ante notario, todavía mejor– que sus legítimas diferencias con Vox y su pretensión de alcanzar la mayoría absoluta no serán impedimento para negociar su investidura o el futuro Gobierno andaluz con ese partido en caso de no obtener la mayoría necesaria. Moreno no debe permitirse pasar por un mentiroso o por un suicida: mentiroso, si dejara creer antes de las elecciones que no pactaría con una formación con la que de hecho luego pactaría; suicida, si no lo hiciera y optara por repetir las elecciones.