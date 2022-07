El rapto del Constitucional por Sánchez y la estrategia de Abascal

Aunque la Ley de Memoria etarra haya ocupado el primer plano de la indignación nacional, mucho más grave es el asalto definitivo al Tribunal Constitucional por Pedro Sánchez, con la doble intención de facilitar los referéndums de independencia que reclaman sus socios separatistas y de impedir la derogación de sus leyes ideológicas por un gobierno de Derecha. Se trata de crear no sólo un campo de minas en la calle sino un conflicto de legitimidades que paralice la acción de un Gobierno con mayoría absoluta, que es lo que según las encuestas tendría la alianza de Feijóo y Abascal.

El fracaso rajoyano de la "Brigada Aranzadi"

Así las cosas, que así de graves son, fue interesantísima la entrevista con el líder de Vox este viernes en esRadio, donde explicó sus ideas para superar los obstáculos que va a encontrar cualquier gobierno PP-Vox, sobre todo si es del género reglamentista o simplemente miedica, a lo Rajoy. El arma de Soraya frente al reto separatista fue la llamada Brigada Aranzadi, que ante un golpe de Estado presentaba un incidente de resolución, de recurso o de cualquier otra fórmula garantista, como si los golpes de Estado se dieran para respetar cuidadosamente las leyes y los tribunales.

La soberbia de esos leguleyos cobardones les impedía reconocer que a veces no basta con el Derecho, sino con la fuerza del Estado, respaldada por la Ley, para afrontar peligros realmente graves. En el caso catalán, mortales. Rajoy dejó pasar la ocasión de destruir las bases golpistas para veinte años, por esa mezcla de cobardía y dejadez que otros llaman astucia. Feijóo no va a tener siquiera esa oportunidad. El asalto al Constitucional ha desmochado la torre encargada de defender a la Nación desde sus leyes, porque Pumpido y su cuadrilla vienen, y de eso no debería dudar nadie, a destruir desde dentro lo que deberían defender. Vienen a prevaricar con todo el descaro del mundo. Vienen a ofrecerle a Sánchez la III República.

El dueño de la soberanía nacional

La tesis de Abascal es que, ante el boscaje legal acumulado por este Gobierno, y el que añadirá en el año largo que le queda a Sánchez, hay que recurrir al demos, es decir, al dueño de la soberanía nacional, a la piedra angular de toda democracia, que sólo puede ser el pueblo español. El mecanismo, perfectamente constitucional, es el referéndum, y con él se puede hacer frente al boicot permanente que sin duda hará al Gobierno el Tribunal Prostitucional de Sánchez. Es el momento también de recordar que Casado y Teodoro dejaron entrar a un juez podemita y otra socialista, inclinando definitivamente el terreno para la llegada de Conde Pumpido. Supongo que redondear el sueldo de Teodoro poniéndole al frente de la comisión de Viabilidad, como ha hecho el PP, será para ver si se estrella. Desde luego, al Constitucional y al Tribunal de Cuentas los han estrellado.

No son ideas de Vox, sino una necesidad nacional

Conviene insistir en que las ideas de Abascal, que me parecen no sólo sólidas sino muy probablemente necesarias, no son sólo de partido. No sólo sirven a Vox. Incluso un PP con mayoría absoluta debería reforzarla al máximo y tendría que recurrir a fórmulas poco habituales para gobernar. La del referéndum tiene la enorme ventaja de que no hay tribunal que se atreva a ir contra lo decidido por la nación en referéndum. Y si lo hiciera, el paso siguiente sería reformar la Constitución, procesarlos y mandarlos al guano. La traición de Sánchez y la cobardía del PP nos han traído hasta aquí. Lo que plantea Abascal es una forma de salir de esta ratonera, aparentemente legal, pero, en realidad, contraria a la Constitución, en la letra y el espíritu. Habrá otras, sin duda. La derecha tiene la obligación de explorarlas todas.