Bolaños… que ya es 20-N

La izquierda gobernante, unos y otros, quiere investigar los crímenes del franquismo… hasta 1982, año de la victoria socialista. Ni menos ni, por supuesto, más. El cálculo es cosa de Félix Bolaños aunque ya ha dicho que no, que es interpretación torticera de los que le hemos oído decirlo.

Como las cosas pintan mal para el PSOE pero podrían mejorar si se empuja un poco al PP de Génova, volvemos a recibir en la pista central al general Francisco Franco. Sacarlo de paseo hasta Mingorrubio parece que no fue suficiente para que prendieran las mechas de la discordia, momento en el que haría su salvífica aparición el mesías del Falcon, el salvavidas de la pandemia, el justiciero rojo. La Memoria Democrática requiere otro empujón, nombres y apellidos, hechos probados que puedan ser llevados al TOP de Ferraz.

El caso es que podemos pararnos un rato en febrero de 1981 por si el PSOE supiera algo de un golpe de Estado en democracia. Como el del 1 de octubre de 2017 —fuera de rango de la investigación bolañesa— o los de 1934 y 1936 antes de julio o las amenazas parlamentarias que han quedado registradas en las actas del Congreso.

Van mal las encuestas y el PP anda flojo de principios y muy temeroso de según qué finales. En esta casa se ha tardado muy poco en responder a Félix Bolaños y sus "inercias". Y hemos respondido tanto y tan bien —Cristina Losada, Pablo Planas, Federico Jiménez Losantos, además de los editoriales— que se hace difícil no repetirse pero es que nunca sobra la insistencia en esta materia. Sin embargo, el PP… ¿dónde está escondido el PP?

¿Y con las inercias del PSOE hasta dónde podríamos llegar partiendo del momento en el que Pablo Iglesias Posse amenazó de muerte —"atentado personal", dijo— a Antonio Maura desde el mismo sitio donde Pedro Sánchez se pone campanudo hablando como el repelente niño Vicente? ¿Podemos llegar hasta el asesinato de José Calvo Sotelo a manos de la escolta de un predecesor de Sánchez, Francisco Largo Caballero, tan del PSOE que está rehabilitado y reivindicado como referente?

Veamos cómo el propio Calvo Sotelo sentía la cercanía de su asesinato. El presidente del Consejo de Ministros de la República era entonces el republicano masón Santiago Casares Quiroga, que quiso cargar sobre las espaldas del monárquico todo lo que pudiera pasar salvo, claro, lo que pasó. Pero Calvo Sotelo se dirigía también al socialista y a lo que ya significaba la izquierda del 36, como prueba el primer párrafo de estos intensos extractos parlamentarios:

Yo tengo, señor Casares Quiroga, anchas espaldas. Su señoría es hombre fácil y pronto para el gesto de reto y para las palabras de amenaza. Le he oído tres o cuatro discursos en mi vida, los tres o cuatro desde ese banco azul, y en todos ha habido siempre la nota amenazadora. Bien, señor Casares Quiroga. Me doy por notificado de la amenaza de su señoría. Me ha convertido su señoría en sujeto, y por tanto no solo activo, sino pasivo, de las responsabilidades que puedan nacer de no sé qué hechos.