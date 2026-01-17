Las tres claves de la Policía Nacional para correr seguro por la ciudad

La Policía Nacional ha compartido una serie de recomendaciones dirigidas a las personas que practican running, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes durante la actividad deportiva, especialmente en entornos urbanos.

A través de un mensaje en redes sociales, los agentes recuerdan la importancia de utilizar ropa visible o con elementos reflectantes, una medida clave para ser visto por conductores y peatones, sobre todo en condiciones de poca luz.

💡Tips de un #runner responsable: 👕 Usa ropa visible o con reflectantes 🚦 Mantente atento a coches y peatones 🎧 Baja el volumen de los auriculares#SeguridadVial #RunningSeguro pic.twitter.com/WMIuf4ZL92 — Policía Nacional (@policia) January 12, 2026

Además, la Policía aconseja mantener la atención en el entorno, prestando especial cuidado a la circulación de vehículos y a la presencia de otros usuarios de la vía. En este sentido, también recomiendan bajar el volumen de los auriculares o evitar su uso, ya que una correcta percepción del sonido puede ayudar a anticipar situaciones de riesgo.

Desde la Policía Nacional insisten en que la práctica deportiva debe ser compatible con la seguridad vial, recordando que pequeños gestos pueden marcar la diferencia y contribuir a un running más seguro y responsable.