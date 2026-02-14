Menú
Una exposición virtual permite identificar joyas robadas recuperadas por la Policía

Las víctimas de robos pueden consultar imágenes de piezas recuperadas y contactar si reconocen alguna.

Joyas | Canva

Las personas que hayan sufrido el robo de joyas cuentan con una nueva herramienta para intentar recuperarlas gracias a una exposición virtual que reúne piezas intervenidas en distintas operaciones policiales. A través de esta plataforma digital, se muestran imágenes de joyas recuperadas y aún pendientes de ser devueltas a sus legítimos propietarios.

La exposición permite consultar las piezas de forma sencilla, ya que las imágenes están organizadas por categorías para facilitar su localización: aderezos, anillos, bolígrafos y plumas, broches, colgantes y cadenas, cruces, medallas, monedas, pendientes, relojes, gemelos...

Cada joya puede ampliarse con un solo clic, lo que ayuda a observar detalles clave que pueden resultar determinantes para su identificación.

La Policía Nacional ha recordado que, en caso de reconocer alguna de las joyas expuestas, es fundamental ponerse en contacto con la unidad policial responsable. Junto a cada fotografía aparece la información necesaria para iniciar el proceso y seguir las instrucciones correspondientes.

Este recurso online busca dar una segunda oportunidad a quienes fueron víctimas de robos, acercando las joyas recuperadas a sus dueños a través de un entorno accesible y seguro. La iniciativa refuerza la colaboración ciudadana y facilita la devolución de objetos de alto valor personal y económico, demostrando cómo la tecnología puede ser una aliada clave en la lucha contra la delincuencia.

