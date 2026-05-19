¿Es de tontos decir tonterías? La inesperada verdad sobre el humor

En Es la Mañana de Fin de Semana, el director creativo de La Salle Campus Madrid, Jesús Alcoba, plantea una reflexión a partir de una frase popularizada por Forrest Gump: "Tonto es el que dice tonterías". Desde ahí, el debate se abre a una pregunta central: ¿el humor resta inteligencia o la demuestra?

Alcoba defiende que no se trata de falta de seriedad, sino de una forma distinta de entender la realidad: "Un comediante no es menos inteligente por hacer reír; muchas veces es capaz de leer situaciones complejas y resumirlas en una sola idea".

La comedia como forma de pensamiento

A lo largo de la intervención se reivindica el papel de la comedia frente a otros géneros tradicionalmente considerados más "profundos". Alcoba recuerda que la tradición cultural europea ha tendido a dar más peso a lo trágico, dejando el humor en un segundo plano.

Sin embargo, insiste en que el humor exige un alto nivel de comprensión del contexto: "Lo difícil no es preocuparse, sino hacer reír y ayudar a los demás a tomar perspectiva".

El humor en momentos de tensión

El análisis se traslada también al ámbito cotidiano y laboral, donde una intervención humorística puede cambiar el clima de una reunión. En situaciones de presión, una frase oportuna puede aliviar la tensión y desbloquear dinámicas complicadas.

"Hay personas que en el momento adecuado sueltan una broma que hace reír a todos y cambia por completo el ambiente", se destaca en el programa, aunque se advierte de que el humor requiere precisión y contexto para no tener el efecto contrario.

De Groucho Marx a los memes

La conversación recorre distintas expresiones del humor, desde Groucho Marx hasta los Monty Python o el humor gráfico contemporáneo. También se menciona el papel actual de los memes como nueva forma de interpretación social de la realidad.

En todos los casos, se subraya una idea común: la capacidad de reinterpretar lo que ocurre para hacerlo más comprensible o llevadero.

El humor como alivio social

Más allá del entretenimiento, el humor aparece como un mecanismo de equilibrio emocional y social. En momentos de tensión colectiva, su capacidad para relativizar problemas puede resultar clave.

Alcoba reivindica así su importancia frente a la solemnidad excesiva: "El sentido del humor es una de las formas más claras de inteligencia", se concluye en la conversación.