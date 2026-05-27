Por qué los campamentos son claves para los jóvenes

Las experiencias fuera del entorno habitual, lejos de las pantallas y de la rutina diaria, siguen marcando, según los expertos, momentos clave en el desarrollo personal de niños y adolescentes, como se ha puesto de manifiesto en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio.

El psicólogo Javier Urra ha defendido el papel de los campamentos y del contacto con la naturaleza como experiencias clave en el desarrollo de los jóvenes, a los que ha definido como auténticos 'ritos de paso' que marcan transiciones importantes en su crecimiento personal.

Campamentos como aprendizaje vital

Urra ha puesto el acento en la importancia de estas vivencias fuera del entorno familiar, donde los menores aprenden a convivir, compartir y adaptarse a situaciones nuevas. En su intervención ha explicado que este tipo de experiencias ayudan a los jóvenes a desarrollar autonomía y a enfrentarse a pequeñas dificultades cotidianas.

"Los campamentos son idiomas esenciales, porque te alejas de los padres y estás con iguales, corres, juegas, haces gincanas", ha señalado, subrayando que en ese entorno se generan aprendizajes que no siempre se adquieren en el aula. El psicólogo ha destacado también el valor del contacto directo con la naturaleza, desde las caminatas hasta la observación del entorno, como una forma de reconectar con lo esencial y reducir la dependencia de la tecnología.

El valor del esfuerzo y la experiencia compartida

Durante la conversación, Urra ha insistido en que el esfuerzo forma parte del aprendizaje. Ha puesto como ejemplo actividades como las marchas nocturnas o el Camino de Santiago, que muchos jóvenes recuerdan como experiencias intensas pero positivas. "Llegas cansado, con dolor en los pies, pero cuando terminas dices: mereció la pena", ha apuntado, en referencia a cómo el esfuerzo contribuye a fijar recuerdos significativos.

En este sentido, ha comparado estas vivencias con otros momentos de cambio vital, como aprender a montar en bicicleta o iniciar la vida laboral, en los que se produce un antes y un después en la forma de afrontar la realidad.

Aprender a convivir y a asumir responsabilidades

Urra ha defendido que los campamentos también favorecen la convivencia y el aprendizaje emocional. Según ha explicado, el hecho de compartir espacio con otros niños y monitores fomenta la cooperación, el respeto y la ayuda mutua.

Ha relatado incluso experiencias con menores con distintas capacidades, destacando que la convivencia en este tipo de entornos contribuye a normalizar la diversidad y a reforzar el sentido de grupo. "Se trata de hacer deporte para sentirse bien, no para una obsesión por la imagen", ha resumido, insistiendo en la importancia de educar en valores más allá del rendimiento o la competencia.

Naturaleza, desconexión y crecimiento personal

El psicólogo ha subrayado también la necesidad de desconectar de la tecnología en determinados momentos para favorecer la creatividad y la interacción social directa.

A su juicio, el campamento funciona como un espacio de aprendizaje integral en el que se combinan juego, naturaleza y convivencia, y donde los jóvenes viven experiencias que, en muchos casos, recuerdan durante toda su vida.