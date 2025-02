Clonan la voz del obispo de Segovia para intentar estafar a sacerdotes

La delincuencia no deja de evolucionar y, en esta ocasión, el blanco ha sido el clero. En los últimos días, varios sacerdotes y religiosas de la diócesis de Segovia han recibido llamadas de un impostor que, recurriendo a tecnología de clonación de voz, se hacía pasar por el obispo Jesús Vidal para solicitar dinero con la excusa de una falsa herencia.

Según ha informado El Día de Segovia, el estafador contactó a distintas víctimas identificándose como 'Don Jesús, el obispo de Segovia' y argumentando la necesidad de realizar un ingreso urgente de 2.200 euros para desbloquear una supuesta herencia de 40.000 euros destinada a la diócesis.

El fraude se perpetró en la madrugada, cuando los sacerdotes comenzaron a recibir llamadas con una voz prácticamente indistinguible de la del obispo. Entre los afectados, el párroco Julio Alonso, de la iglesia de Santo Tomás, explicó que la voz del impostor transmitía tranquilidad y cercanía, lo que inicialmente generó confianza. Sin embargo, el horario inusual y la insistencia en la solicitud económica despertaron sospechas. Tras recibir varias llamadas en las que el supuesto obispo intentaba convencerle, Alonso le informó de que iba a alertar a la policía, lo que provocó que el estafador dejara de insistir.

El intento de fraude no se limitó a un solo sacerdote. Otros cuatro o cinco religiosos y una comunidad de religiosas también fueron contactados con la misma treta. No obstante, la cautela de las víctimas evitó que la estafa se consumara. Aunque no se ha confirmado si alguno de los afectados llegó a realizar la transferencia, el incidente ha generado inquietud en la diócesis.