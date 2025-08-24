Violenta agresión en Valencia: intentan expulsar a un okupa a golpes y con un soplete

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torrent (Valencia) a tres hombres y dos mujeres, de entre 23 y 47 años, acusados de un violento ataque contra un vecino que residía en una vivienda ocupada ilegalmente. Según la investigación, los arrestados golpearon y llegaron a quemar a la víctima con un soplete en el cuello y la cabeza, con el objetivo de que abandonara el domicilio.

La agresión se produjo porque los detenidos querían instalar en ese piso una plantación de marihuana. Además de los ataques físicos, aprovecharon para robarle sus pertenencias: un teléfono móvil y una cartera con 200 euros en efectivo.

Más de 100 detenciones previas

La víctima denunció los hechos ante la Policía, lo que permitió a los agentes iniciar una investigación que rápidamente condujo a la identificación de los cinco agresores. Todos ellos eran conocidos en la zona por su historial delictivo y acumulaban, en conjunto, más de un centenar de detenciones anteriores.

Cuatro de ellos fueron arrestados en una primera fase de la operación. El quinto, considerado el instigador del ataque, logró evadir inicialmente a los agentes. Este hombre tenía en vigor hasta siete órdenes de búsqueda judicial.

Un disfraz para escapar de la Policía

Para evitar ser localizado, el principal acusado se escondía en un barrio de Torrent y solo salía de su domicilio de madrugada, disfrazado con gorras y barba postiza. Sin embargo, tras varias semanas de vigilancia, los agentes lograron detectarlo cuando abandonaba un local de la localidad, también de madrugada. Al percatarse de la presencia policial trató de huir, pero fue finalmente detenido y puesto a disposición judicial.