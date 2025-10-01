Detenidas dos personas por causar el incendio que calcinó once coches en un centro comercial de Madrid

La Guardia Civil ha detenido a dos individuos acusados de un delito de imprudencia por provocar, presuntamente, el pavoroso incendio que el pasado 12 de agosto arrasó el aparcamiento del centro comercial Intu Xanadú, en el municipio madrileño de Arroyomolinos.

Según se desprende de la investigación, el origen de las llamas fue un cigarro mal apagado que los arrestados habrían arrojado a una zona de pasto seco. Negligencia que se vio agravada por las altas temperaturas de la jornada.

El resultado: un total de once vehículos calcinados y daños de diversa consideración en el parking. La emergencia obligó a movilizar a cuatro dotaciones de Bomberos y a confinar a los clientes del centro comercial de Arroyomolinos.

¿Qué ocurrió?

La investigación ha concluido con la detención de dos personas que tiraron una colilla encendida a una zona de pasto próxima a uno de los laterales del aparcamiento exterior del mencionado centro comercial y que, a causa de las altas temperaturas, provocó el inicio del fuego en torno a las 19:30 horas del pasado 12 de agosto.

Las llamas alcanzaron a un primer coche y se extendieron rápidamente al resto de vehículos afectados. Al menos diez de ellos quedaron calcinados casi por completo. Como medida preventiva se procedió a confinar a los clientes en el interior del centro comercial, que no resultó afectado, ya que el incendio se acotó rápidamente a la zona del estacionamiento.