Condenada por acoso la joven polaca que afirmaba ser Madeleine McCann

El tribunal de Leicester ha declarado culpable de acoso a Julia Wandelt, una joven polaca de 24 años que durante más de dos años hostigó a los padres de Madeleine McCann, la niña británica desaparecida en 2007 en el Algarve portugués.

El caso, que ha devuelto a la actualidad uno de los misterios más mediáticos de las últimas décadas, se resolvió tras un juicio de cinco semanas. Según informa The Guardian, el jurado consideró probado que Wandelt acosó de forma persistente a Kate y Gerry McCann entre junio de 2022 y febrero de 2025, a través de llamadas, mensajes y publicaciones en redes sociales. En una de las jornadas más obsesivas, llegó a realizar hasta sesenta llamadas a la familia.

Mensajes firmados como Madeleine X

Entre los mensajes que enviaba figuraban frases como "Creo que dentro de tu corazón sabes y crees que soy tu hija", firmadas con el alias Madeleine X. La propia Amelie McCann, hermana de la niña desaparecida, declaró ante el tribunal que comenzó a recibir "mensajes inquietantes" en plataformas como LinkedIn, TikTok e Instagram de una mujer que "decía ser mi hermana". Según relató, optó por no contarlo a sus padres "para no añadirles más estrés".

El hostigamiento comenzó en 2022 y se amplificó gracias a la atención mediática que Wandelt consiguió en redes sociales, asesorada en un primer momento por una médium iraní y, posteriormente, por Surjit Singh Clair, un supuesto periodista y "experto en comunicación" con antecedentes penales por orquestar una trama falsa en 2001.

La farsa del ADN del 69 por ciento

De hecho, fue Clair quien, según ha confirmado el propio juicio, dirigió la estrategia mediática de Wandelt y llegó a difundir unos supuestos análisis de ADN en los que se afirmaba que existía una compatibilidad genética del 69,23 % con Gerry McCann, una cifra sin ningún rigor científico.

A pesar de lo inverosímil de las afirmaciones, el caso cobró fuerza en redes y medios, alimentando el acoso a la familia McCann, que tuvo que revivir un dolor que arrastran desde hace casi dos décadas. Durante el proceso, tanto los padres como los hermanos de Madeleine describieron ante el tribunal la "angustia" y el "estrés" que les provocaron las mentiras y la intromisión constante de Wandelt.

Reacciones en el juicio

Aunque el jurado la absolvió del delito de stalking —figura del derecho británico que alude al seguimiento o presencia física obsesiva hacia una víctima—, sí la declaró culpable de acoso. La sentencia se conocerá en los próximos días. La joven, que se declaró inocente, rompió a llorar y se cubrió el rostro con las manos al escuchar el veredicto.

Wandelt defendió durante el juicio que su objetivo no era obtener dinero ni fama, sino "saber realmente quién soy". Su coacusada, Karen Spragg, fue absuelta.

El caso ha vuelto a situar el foco sobre la desaparición de Madeleine McCann, ocurrida en mayo de 2007 en Praia da Luz, mientras sus padres cenaban cerca del apartamento. El principal sospechoso sigue siendo el alemán Christian Brückner, de 48 años, que salió de prisión el pasado septiembre tras cumplir condena por violación. No obstante, los fiscales alemanes reiteran que no existen pruebas suficientes para imputarle formalmente por la desaparición.