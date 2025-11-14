Un menor mata a su madre emulando al protagonista de 'Viernes 13'

Derek Rosa, el adolescente de Florida acusado de asesinar a su madre a las once de la noche del jueves 12 de octubre de 2023, cometió el crimen porque "quería ser Jason Voorhees" de la saga de películas de terror 'Viernes 13'. Así lo asegura la Fiscalía de Miami-Dade en la petición presentada este miércoles para introducir nuevas evidencias contra el menor de cara al juicio que se celebrará en enero de 2026. Videos y mensajes que probarían la intencionalidad y premeditación del acusado.

Cabe recordar que la mujer —Irina García, de 39 años— dormía junto a la cuna de su bebé, de apenas dos semanas de vida, cuando el menor —de 13 años, en el momento de los hechos— la atacó, asestándole un total de 46 puñaladas, en su apartamento de Hialeah. Los documentos que obran en poder del ministerio público reflejan que el joven llevaba tiempo viendo y compartiendo con sus amigos videos de muertes violentas, y fascinado por la mencionada saga.

Por un lado, la fiscalía destaca que el crimen se registró cuando faltaba menos de una hora para que fuese viernes 13. Por otro, que el acusado estaba "al menos en parte" motivado por "el deseo de impactar a los demás" y "por una fascinación morbosa con la sangre, la muerte y la violencia". De ahí que compartiera macabras imágenes con algunas personas de su entorno, incluyendo un chat de sus compañeros de secundaria, tras cometer el crimen.

Envió fotos del crimen

El 11 de octubre de 2023, Darek Rosa le comentó a un amigo que en Halloween quería disfrazarse de Jason Voorhees, el asesino que protagoniza todas las películas de la saga de terror. Este amigo es la primera persona a quien el acusado envía fotos del cadáver de su madre en un charco de sangre junto a una pistola y también un selfie con su mano ensangrentada.

El primer joven en recibir las instantáneas —identificado como C.G.— pensó que se trataba de una broma. Según su testimonio, Derek Rosa le había llamado "riéndose" previamente. Contactó con él para avisarle de que le enviaría unas imágenes y pedirle que le dijera qué pensaba al respecto.

Minutos después, Rosa también comparte las imágenes con unos compañeros del colegio en un chat. El mismo grupo al que un par de semanas había enviado el video del suicidio real de un reservista, de un disparo en la cabeza. Algo que, según el ministerio público, evidenciaría que el asesinato de su madre "le causaba diversión y orgullo".

Las búsquedas previas

La investigación de los hechos ha revelado que Derek Rosa realizó búsquedas en internet horas antes de cometer el asesinato —del que él mismo avisó a la policía y del que ofreció todos los detalles a los agentes que se desplazaron hasta el domicilio, aunque se ha declarado "no culpable"— que indicarían cierto grado de premeditación.

Rosa dijo a los investigadores que se había despertado durante la noche, cogió un cuchillo de la cocina y apuñaló a su madre en repetidas ocasiones. Pero lo cierto es que para entonces ya había buscado información acerca de "la arteria carótida", "¿cuál es el mejor lugar para apuñalar a alguien?", si "¿es bueno un cuchillo pequeño para matar?" o si "¿un cuchillo puede cortar un hueso?".