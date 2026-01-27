Muere una mujer al caerle una palmera en pleno temporal de viento en Málaga

Una mujer ha fallecido este martes en Torremolinos (Málaga) después de que una palmera se haya desplomado y le haya caído encima, según han informado a EFE fuentes municipales y del servicio de emergencias 112 Andalucía. El suceso se ha producido mientras la víctima caminaba por la avenida Palma de Mallorca, en un contexto marcado por las fuertes rachas de viento producidas por la borrasca Joseph.

El accidente se ha registrado sobre las 13:40 horas, a la altura de la zona de los juzgados, cuando el viento —con rachas que han llegado a rondar los 80 kilómetros por hora— ha arrancado el árbol. Más de una decena de personas que han presenciado la escena han alertado inmediatamente al 112.

Intentos de reanimación sin éxito

Tras el aviso, el centro coordinador ha activado al Consorcio Provincial de Bomberos, a la policía local y a los servicios sanitarios. A su llegada, los equipos médicos han intentado reanimar a la mujer, que ha entrado en parada cardiorrespiratoria, aunque finalmente solo han podido certificar su fallecimiento.

Se trata de la primera víctima mortal del temporal de viento que azota Andalucía. Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la policía local para acordonar la zona y evitar nuevos incidentes, mientras que los bomberos han evaluado el entorno ante el riesgo de más desprendimientos. Desde el Ayuntamiento de Torremolinos han lamentado lo ocurrido y han confirmado que la muerte se ha producido como consecuencia directa de la caída del árbol por las fuertes rachas. El Consistorio ha trasladado además "el más sentido pésame" a la familia y allegados de la víctima.