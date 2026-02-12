Un bebé da positivo en cocaína tras ser encontrado junto a una hoguera con síntomas de desnutrición

Una pareja ha sido detenida en Marbella después de que su bebé diera positivo en cocaína en un análisis realizado en el hospital.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo en la zona de las dunas de Cabopino. Una persona alertó a la Policía Local al observar que una pareja estaba haciendo una hoguera en ese enclave. Los agentes se desplazaron hasta el lugar y localizaron un vehículo sin seguro y con la ITV caducada, así como una tienda de campaña en la que se encontraba la familia.

En el interior de la tienda estaban el padre, de 43 años, la madre, de 25 años, y el bebé. Los agentes identificaron a ambos progenitores y comprobaron las condiciones en las que se encontraba el menor.

Signos de desnutrición

Los policías apreciaron que el bebé presentaba signos de desnutrición. Ante esta situación, decidieron trasladarlo junto a sus padres a un centro de salud para que fuera examinado por personal sanitario. Tras la primera valoración médica, el menor fue derivado al Hospital Costa del Sol, donde quedó ingresado para realizarle distintas pruebas y comprobar su estado de salud.

En el marco de esas pruebas, se llevó a cabo una analítica de orina. El resultado confirmó la presencia de cocaína en el organismo del bebé. Tras conocerse el resultado de la analítica, los agentes procedieron a la detención de los padres en relación con estos hechos. Ambos fueron arrestados después de confirmarse la presencia de la sustancia en el organismo del menor.

El bebé continúa ingresado en el Hospital Costa del Sol mientras se evalúa su evolución. La investigación sigue abierta para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la exposición a la sustancia.