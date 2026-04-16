Una niña recibe un disparo mientras entrenaba en un colegio de Badajoz

Una niña de 13 años ha resultado herida por el impacto de un proyectil en una pierna mientras participaba en una actividad deportiva en el patio del colegio San José de Calasanz, situado en la barriada pacense de Antonio Domínguez.

El suceso se ha producido cuando la menor se encontraba entrenando al fútbol. En un primer momento, quienes estaban en el lugar han pensado que el ruido podía corresponder a "un petardo o una pequeña explosión", según recoge La Crónica de Badajoz, hasta que la joven ha comenzado a quejarse de dolor. Ha sido atendida inicialmente en el propio centro antes de ser trasladada al Hospital Universitario de Badajoz.

Investigación sin indicios de tiroteo

Según el Servicio Extremeño de Salud (SES), la menor ha evolucionado favorablemente y, tal y como ha indicado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, está previsto que reciba el alta ese mismo día.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido. Por el momento, no se ha podido determinar la procedencia del disparo. "Se desconoce el origen del presunto proyectil", han señalado fuentes de la Policía Nacional, que trabajan "para el total esclarecimiento" de los hechos.

En esta línea, Quintana ha precisado que no existe constancia de ningún tiroteo en la zona relacionado con el caso. "La primera comunicación ha llegado a las 17:38 horas, cuando se ha avisado de que una niña presentaba una herida y estaba siendo trasladada al hospital", ha explicado el delegado del Gobierno en Extremadura en declaraciones recogidas por los medios, subrayando que no ha habido llamadas previas al 091 alertando de disparos.

Medidas en el centro tras el suceso

Aunque no se descarta ninguna hipótesis, una de las posibilidades que se barajan es que se trate de una bala perdida, según ha trasladado el propio Quintana. El delegado del Gobierno ha pedido cautela ante la difusión de informaciones no confirmadas y ha advertido de que pueden generar intranquilidad entre la población.

El incidente ha provocado preocupación entre las familias del centro. Como medida preventiva, la dirección ha suspendido temporalmente las salidas al patio, mientras algunos padres reclaman reforzar la seguridad del recinto para evitar que los alumnos queden "tan expuestos".