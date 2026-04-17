Mueren una mujer embarazada y su bebé tras atragantarse en su casa de Murcia

La víctima, de 28 años y embarazada de seis meses, sufrió una parada cardiorrespiratoria en su vivienda de Beniel (Murcia) tras atragantarse a primera hora de la mañana. Su pareja alertó de inmediato al 112 al ver que no podía respirar y, durante la llamada, la mujer perdió el conocimiento.

Los servicios de emergencia iniciaron maniobras de reanimación guiadas por teléfono mientras se desplazaban al domicilio. Dada la gravedad del estado de la madre y del feto, los sanitarios decidieron practicar una cesárea de urgencia en la vivienda. El bebé nació con vida, aunque ambos fueron trasladados en estado crítico al hospital.

Intervención de emergencia en el domicilio

Hasta la vivienda se desplazaron cuatro ambulancias, entre ellas una unidad con soporte de UCI neonatal. Los sanitarios continuaron allí las maniobras de reanimación iniciadas telefónicamente y atendieron a la madre y al bebé durante aproximadamente dos horas y media. La situación fue crítica desde el primer momento, con especial preocupación por la falta de oxígeno sufrida por el feto.

Ante la ausencia de mejoría, los equipos médicos procedieron a realizar una cesárea de urgencia en el propio domicilio. El bebé nació con vida, pero en un estado muy grave debido al tiempo prolongado de hipoxia.

Traslado al hospital y fallecimiento

Tras la intervención, madre e hijo fueron estabilizados en la medida de lo posible y trasladados de urgencia al Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, escoltados por la Guardia Civil. Ambos ingresaron en la Unidad de Cuidados Intensivos con asistencia respiratoria avanzada.

Pese a los esfuerzos del personal sanitario, finalmente se confirmó el fallecimiento de los dos en el centro hospitalario, sin que fuera posible revertir la situación crítica en la que llegaron.