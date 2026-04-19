Tragedia en Tenerife: mueren tres personas tras incendiarse un edificio en Los Realejos

El incendio declarado en la madrugada del sábado en un edificio de viviendas del municipio tinerfeño de Los Realejos ha dejado finalmente tres víctimas mortales, después de que dos de los heridos que permanecían en estado crítico fallecieran en el hospital, según han confirmado fuentes sanitarias.

El fuego se originó en torno a las 03:29 horas en un inmueble situado en la calle Los Bancales. En un primer momento, el suceso causó la muerte de una mujer y dejó siete personas afectadas por la inhalación de humo, tres de ellas en estado crítico tras sufrir paradas cardiorrespiratorias.

Los servicios de emergencia lograron reanimarlas en el lugar antes de trasladarlas a distintos centros hospitalarios, pero dos de ellas —un hombre de 65 años y una mujer de 70— han terminado falleciendo en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.

Una mujer continúa ingresada en estado grave

De este modo, el balance total de víctimas mortales asciende a tres personas. Otra mujer, también afectada de gravedad, continúa ingresada en estado crítico en el Hospital Universitario de Canarias.

El incendio obligó a evacuar a más de una treintena de vecinos del edificio, muchos de los cuales se encontraban en las escaleras o en el patio interior cuando fueron atendidos por los servicios sanitarios debido a la acumulación de humo. Otros residentes optaron por permanecer en sus viviendas, donde quedaron a salvo.

Las llamas, que se iniciaron en una vivienda de la primera planta, se propagaron con rapidez y llegaron a afectar a la fachada del inmueble y a viviendas anexas. Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de bomberos, que lograron extinguir el fuego tras una intervención compleja marcada por la intensidad del humo, que dificultó incluso el acceso inicial de los primeros agentes.

🚒 Bomberos de Tenerife con base en La Orotava, Icod de Los Vinos, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife fueron activados esta madrugada, a través de una llamada de la Central de Coordinación de Bomberos de Tenerife en el 112, por un incendio en un edificio en Los Realejos. pic.twitter.com/twm6Oiemit — Bomberos de Tenerife (@BomberosTf) April 18, 2026

Según fuentes sanitarias, las tres personas que fueron evacuadas en estado crítico presentaban parada cardiorrespiratoria a causa de la inhalación de humo, si bien pudieron ser recuperadas inicialmente mediante maniobras de reanimación antes de su traslado hospitalario.

Según el diario El Día, el fuego pudo propagarse con rapidez debido a la acumulación de objetos en la vivienda donde se originaron las llamas, aunque las causas exactas del incendio aún no han sido determinadas. Algunos vecinos intentaron sofocarlo con un extintor, sin éxito, debido a la magnitud que ya había alcanzado.

El mismo medio señala que los primeros policías que llegaron al lugar no pudieron acceder al edificio por la densa humareda, lo que refleja la gravedad de la situación hasta la llegada de los bomberos.

Impacto en el municipio

El Ayuntamiento de Los Realejos ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento de los tres vecinos, en un suceso que ha generado una profunda conmoción en la zona de Toscal-Longuera y en el conjunto del municipio.

El edificio permanece precintado mientras continúan las investigaciones por parte de la Policía Científica y Judicial, que deberán esclarecer el origen del incendio. Mientras tanto, las familias desalojadas han sido realojadas provisionalmente, la mayoría en viviendas de familiares tras una primera noche en alojamientos habilitados.