Desarticulada una red que introducía cocaína oculta en chocolate a través del aeropuerto de Barajas

Un operativo conjunto de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera ha permitido desarticular una organización criminal presuntamente dedicada a introducir cocaína base en España a través del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, utilizando una empresa de importación como pantalla y un sofisticado sistema de ocultación en mercancía alimentaria.

La operación se ha desarrollado con la colaboración de la Fiscalía y de la Policía de Ecuador, país desde el que se habría enviado la droga intervenida, y ha culminado con la detención de tres personas en Madrid y la incautación de más de 62 kilogramos de cocaína base.

Origen de la investigación

Las pesquisas comenzaron tras la confluencia de varias investigaciones sobre uno de los principales sospechosos, que utilizaba una empresa de importación de su propiedad como cobertura para la actividad ilícita. Según la información recabada, esta persona contaba con la colaboración de un transportista y de un tercer implicado que había alquilado un local en Madrid.

🚩Desarticulada una organización criminal que introducía cocaína base mediante una empresa pantalla 🍫 Intervenidos +62 kg de pasta base ocultos en 34 cajas de chocolate

👮‍♂️ 3 detenidos por importación, transporte y distribución de la droga Operación conjunta de @policia,… pic.twitter.com/5DllNCBiJJ — Policía Nacional (@policia) April 30, 2026

Ese inmueble era utilizado como punto de almacenamiento de la mercancía y espacio donde se realizaban labores de guarda y custodia de los envíos, siempre bajo la apariencia de actividad comercial legal.

Un envío detectado en Ecuador

A principios de febrero de 2026, las autoridades ecuatorianas detectaron un envío vinculado a la empresa investigada que contenía "lágrimas de chocolate". En el interior de esa partida se localizó una sustancia que, tras su análisis, resultó ser cocaína en pasta base.

El hallazgo fue comunicado de inmediato a las autoridades españolas y a la Fiscalía de ambos países, lo que permitió activar mecanismos de cooperación internacional y establecer un seguimiento coordinado del envío.

Seguimiento internacional de la mercancía

El cargamento, compuesto por más de 400 kilogramos de mercancía declarada como productos de chocolate, presentaba un sistema de ocultación que consistía en la introducción de la droga en el interior de parte de los bombones.

Durante el seguimiento, las unidades policiales mantuvieron la vigilancia sobre el envío hasta su llegada a territorio español, donde estaba previsto su paso por el terminal de carga del aeropuerto de Madrid-Barajas.

La coordinación entre los cuerpos policiales españoles y las autoridades ecuatorianas permitió mantener el control sobre la mercancía sin alertar a los implicados, lo que facilitó la posterior intervención.

Intervención en Madrid y detenciones

Una vez identificado el destino final del cargamento, los agentes procedieron a la intervención de la mercancía y a la detención de los tres integrantes de la organización en Madrid.

Los arrestados están acusados de delitos de integración en organización criminal y tráfico de drogas. En el operativo se han intervenido 62.827 gramos de cocaína base, además de la mercancía utilizada como soporte para su ocultación, distribuida en 34 cajas de chocolate.