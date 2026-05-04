Desalojado un edificio de ocho plantas en Palma tras el desprendimiento de un techo

Un bloque de viviendas de ocho plantas, que alberga un total de 16 domicilios, ha tenido que ser evacuado de urgencia este lunes en Palma. La voz de alarma saltó cuando se produjo la caída de una parte de la techumbre directamente sobre uno de los pisos superiores.

Los hechos se han desencadenado alrededor de las 17:00 horas en la céntrica calle de San Novicio de la capital balear. Hasta el lugar del siniestro se han desplazado de inmediato agentes de la Policía Local, equipos de los Bomberos de Palma y profesionales de los Servicios Sociales para atender a los posibles damnificados. El operativo se ha centrado desde el primer momento en garantizar la seguridad ciudadana y asegurar el perímetro para evitar males mayores.

Los efectivos antiincendios han sido los encargados de ordenar la evacuación total de los vecinos que se encontraban en el interior en el momento del colapso. A partir de ahora, el protocolo establece que los especialistas entrarán en el inmueble divididos en diversos grupos. Realizarán una inspección exhaustiva, revisando minuciosamente piso por piso, con el objetivo de valorar los daños estructurales y comprobar si el deterioro amenaza a otras zonas de la construcción.

Acceso controlado de los afectados

A pesar de la gravedad de la situación, los bomberos están organizando un sistema para permitir el acceso controlado de los afectados. Bajo estricta supervisión, se facilitará que las familias puedan regresar momentáneamente a sus hogares para recoger enseres personales básicos y documentación indispensable para pasar las próximas noches fuera de su domicilio habitual.

Por el momento, las autoridades competentes no han podido ofrecer una cifra exacta del número de personas que han tenido que abandonar sus casas.

Los técnicos municipales trabajarán durante las próximas jornadas para determinar si el fallo en la techumbre ha sido un incidente aislado o si, por el contrario, existe un riesgo real que comprometa la estabilidad de toda la estructura del edificio.