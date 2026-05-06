Prisión para los 23 detenidos del carguero con 30 toneladas de cocaína incautado en Canarias

La Audiencia Nacional ha decretado prisión provisional para 23 personas detenidas en relación con un carguero interceptado cerca de Canarias que transportaba más de 30 toneladas de cocaína. La intervención se considera una de las mayores incautaciones de esta sustancia registradas hasta la fecha y la causa permanece bajo secreto de sumario.

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado el ingreso en prisión de los arrestados después de que este miércoles pasaran a disposición judicial. A todos ellos se les imputan presuntos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Las actuaciones forman parte de una investigación que continúa en fase reservada, por lo que no han trascendido más detalles sobre las diligencias en curso ni sobre la situación procesal individual de los detenidos.

Intervención del carguero cerca del Sáhara Occidental

El buque fue interceptado en una operación desarrollada por la UCO de la Guardia Civil en aguas próximas al Sáhara Occidental. Posteriormente, el barco fue trasladado hasta el puerto de Las Palmas de Gran Canaria.

El carguero navegaba bajo bandera de las islas Comoras, en el sureste de África, y había partido desde Sierra Leona con destino final en Libia. Según los datos de la investigación, en su interior se hallaban más de 30 toneladas de cocaína, ocultas en una estructura preparada para dificultar su detección.

En el momento de la intervención, en el barco viajaban seis personas que, según fuentes del caso, se encontraban fuertemente armadas. La droga estaba escondida tras una pared metálica sellada, lo que habría complicado su localización durante la inspección.

Investigación con apoyo internacional

Las pesquisas apuntan a una posible conexión del alijo con la organización criminal conocida como Mocro Maffia, asentada principalmente en Países Bajos. Esta línea de investigación ha motivado la colaboración de las autoridades neerlandesas con las fuerzas de seguridad españolas.

La operación se enmarca en un dispositivo de cooperación internacional debido a la dimensión del cargamento y a las rutas utilizadas por la embarcación, que cruzaba varias áreas estratégicas del tráfico marítimo de estupefacientes.

Delitos de tráfico de drogas y organización criminal

El juez Ismael Moreno atribuye a los detenidos la presunta autoría de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. La causa, según han confirmado fuentes jurídicas, se encuentra bajo secreto de sumario, lo que impide conocer el alcance completo de las diligencias o la estructura investigada.

La operación ha sido considerada por los investigadores como una de las intervenciones más relevantes en el ámbito del narcotráfico por volumen de droga incautada, tanto a nivel nacional como internacional, según trasladó el Ministerio del Interior en declaraciones previas.