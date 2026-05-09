'Crónica negra' con Alfonso Egea: el caso Esther López entra en su recta final sin pruebas en el zulo

El caso de Esther López ha sido analizado en el programa En Casa de Herrero de esRadio, con Alfonso Egea, en un momento clave de la instrucción, cuando la causa avanza hacia la apertura del juicio oral con jurado popular contra el único acusado.

La investigación ha dado un nuevo giro después de que la Guardia Civil no encontrara restos biológicos de la víctima en el zulo localizado en los bajos de la vivienda del sospechoso, un hallazgo que, según el atestado, no aporta ADN ni pruebas directas que vinculen ese espacio con Esther.

Tras ese resultado, el procedimiento ha vuelto a la Audiencia Provincial de Valladolid, que deberá fijar fecha para la celebración del juicio con jurado popular. El acusado, que era amigo de la joven y la acompañó en las últimas horas antes de su desaparición en enero de 2022, sigue siendo el único investigado en la causa.

La acusación particular mantiene la petición de 18 años de prisión por un delito de asesinato, mientras que la familia de Esther ha decidido unificar su representación legal de cara a la vista oral.

Cambio de estrategia de la acusación

En este punto del proceso, la familia ha incorporado a la abogada Verónica Guerrero, especializada en juicios con jurado popular y con experiencia en otros casos mediáticos.

Guerrero ha señalado públicamente que pedirá la máxima pena y considera el caso "un asesinato de manual", apoyándose en el atestado elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, un documento clave de más de 500 páginas que recoge la investigación.

Alfonso Egea explicó el significado de este movimiento procesal y el momento en el que se encuentra la causa: "La causa ha vuelto ya a manos de la Audiencia Provincial para la apertura de juicio oral con jurado popular, no hay fecha aún para la celebración del juicio".

El periodista subrayó también la importancia del atestado policial en la instrucción: "El atestado final es la biblia del caso, sirve para aterrizar en la causa, es un manual para entender la investigación".

Un juicio pendiente tras más de cuatro años

Uno de los puntos que más se ha comentado en el programa es la duración del procedimiento, ya que la familia de Esther lleva más de cuatro años esperando la celebración del juicio mientras el acusado permanece en libertad con medidas cautelares.

En la parte final del análisis, Alfonso Egea recordó el funcionamiento de un juicio con jurado: "El jurado no está ahí para entender el porqué, está para valorar si hay pruebas suficientes para determinar el qué".