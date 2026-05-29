Cazan en Barajas a dos traficantes procedentes de Lima con 14 kilos de cocaína

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera han detenido a dos personas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas que llevaban en su equipaje más de 14 kilos de cocaína. La operación, que se realizó el pasado 7 de mayo, surgió tras el aviso de las autoridades aduaneras francesas que alertaban de dos individuos procedentes de Lima que hacían escala en París antes de llegar a Madrid.

Fue durante la escala en Francia donde las autoridades francesas detectaron una sustancia en polvo en el interior del equipaje facturado de estas dos personas y que había dado positivo en cocaína, según el narcotest.

Cooperación y coordinación

Tras recibir el aviso con dicha información, las autoridades españolas establecieron un dispositivo conjunto para proceder con la identificación de los sospechosos y del equipaje. En el operativo participaron agentes de la Vigilancia Aduanera y de la Unidad Fiscal y Fronteras de Madrid. El dispositivo se desarrolló bajo la entrega controlada por orden judicial. Así, se procedió con la detención de las dos personas sospechosas y la incautación de más de 14 kilos de cocaína.

La Guardia Civil ha señalado que la operación conjunta manifiesta "la elevada coordinación entre las autoridades francesas y españolas", así como la "eficaz cooperación" entre los distintos cuerpos de seguridad españoles.