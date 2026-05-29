Cae una banda de grafiteros que ha causado 400.000 euros en daños en Cercanías

La Policía Nacional ha detenido a nueve personas, dos de ellas menores de edad, acusadas de causar más de 400.000 euros en daños en trenes del servicio de Cercanías de Madrid. Los agentes atribuyen al grupo un total de 107 delitos relacionados con pintadas en convoyes ferroviarios y alteraciones del servicio.

Los arrestados utilizaban el método que se conoce como 'palancazo', que consiste en accionar el freno de emergencia de los trenes para detener la circulación y realizar las pintadas en pocos minutos. Los agentes consideran que los detenidos actuaban con el objetivo de obtener notoriedad dentro del entorno de los grafiteros, una práctica que en su argot denominan getting up. La investigación les atribuye 90 delitos de daños y 17 delitos de desórdenes públicos cometidos en diferentes puntos de la red ferroviaria madrileña.

Así actuaba el grupo

La Policía sostiene que los arrestados actuaban con "absoluto desprecio" hacia la seguridad de los pasajeros al detener los trenes mediante el accionamiento de los sistemas de emergencia. Las pintadas se realizaban en apenas unos minutos mientras el tren permanecía parado. Los investigadores consideran que este método suponía un riesgo tanto para los viajeros como para el funcionamiento normal del servicio ferroviario. El perjuicio económico ocasionado por las actuaciones del grupo supera los 400.000 euros, según las estimaciones policiales.

Durante la operación, desarrollada entre los días 27 y 29 de mayo, los agentes practicaron nueve detenciones y llevaron a cabo varios registros e intervenciones de material.

Intimidación

Entre los efectos intervenidos figuran sierras radiales portátiles, llaves maestras para acceder a cocheras ferroviarias y numerosos aerosoles de distintos colores y modelos. La Policía indicó que algunos de esos espráis tienen un elevado valor económico dentro del mercado especializado.

Los investigadores también han constatado que varios de los detenidos habrían utilizado aerosoles a modo de sopletes para intimidar a los viajeros y a los vigilantes de seguridad que intentaban retenerlos durante sus acciones.