Asesinan a tiros a la influencer Alzira Maria

La influencer brasileña Alzira Maria Theodoro Luiz ha muerto a los 43 años tras ser víctima de un ataque a tiros en su vivienda, situada en una zona rural del municipio de Mutum (Brasil), en el estado de Minas Gerais. La policía investiga el caso como un presunto homicidio y, por el momento, no hay detenidos.

Según recogen medios locales, los hechos ocurrieron el pasado domingo 7 de junio. La principal hipótesis de los investigadores apunta a que varios individuos llegaron hasta la residencia de la creadora de contenido y abrieron fuego cuando esta se encontraba en el porche de la vivienda.

Al percatarse del ataque, Alzira Maria Theodoro Luiz trató de escapar. De acuerdo con la reconstrucción realizada por la policía a partir de distintos testimonios, la mujer corrió hacia la parte trasera de la casa e intentó huir por una ventana, aunque finalmente fue alcanzada por los disparos.

Los agentes de la Policía Militar de Minas Gerais recibieron el aviso sobre las 09:18 horas de la mañana. Cuando llegaron al domicilio encontraron a la influencer tendida en el suelo con una herida de bala. Los autores del ataque lograron escapar y abandonaron la zona sin ser identificados.

Sin detenidos por el crimen

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del crimen. Durante la inspección de la vivienda, los agentes localizaron dos casquillos de calibre 9 milímetros, varios fragmentos de proyectil, una carabina de aire comprimido y el teléfono móvil de la víctima. Por ahora, las autoridades no han confirmado la identidad de ningún sospechoso.

Los investigadores trabajan para determinar el móvil del ataque y reconstruir los movimientos de los autores antes y después de los disparos. Hasta el momento, la policía no ha informado de arrestos relacionados con el caso.

Popular en TikTok

Alzira Maria Theodoro Luiz era una figura conocida en las redes sociales brasileñas por sus publicaciones sobre el agronegocio, la cafeicultura y la vida rural. Según medios del país, acumulaba más de 77.000 seguidores en TikTok.

La creadora de contenido compartía habitualmente vídeos sobre el cultivo del café, consejos relacionados con la actividad agrícola y escenas de su día a día como productora rural, una temática que le había valido el apodo de influencer agroindustrial entre sus seguidores.