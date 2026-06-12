Desarticulada una banda que cometió 62 robos en Madrid y Toledo

La Guardia Civil ha desarticulado una banda especializada en robos con fuerza que actuaba en las provincias de Madrid y Toledo y cuyos integrantes habrían cometido un total de 62 delitos, según ha informado el instituto armado. Los agentes han detenido a siete personas y calculan que el grupo logró hacerse con un botín de unos 257.000 euros.

Según informa EFE, la investigación permitió identificar a una banda asentada en la localidad madrileña de Cubas de la Sagra, donde almacenaba tanto los objetos sustraídos como varios vehículos de alta gama robados que utilizaba para desplazarse y ejecutar los asaltos. Para dificultar su identificación, los sospechosos modificaban las matrículas de los coches antes de emplearlos en los delitos.

Las pesquisas revelaron que el grupo actuaba principalmente de dos maneras. Por un lado, aprovechaba las paradas de descanso de transportistas en áreas de servicio para acceder al interior de los camiones y sustraer efectos. Por otro, perpetraba robos con fuerza en entidades bancarias, oficinas de Correos y estancos mediante el uso de herramientas específicas y dispositivos electrónicos.

Base en Cubas de la Sagra

La actividad de la banda se concentraba en distintos municipios del sur de la Comunidad de Madrid y en la zona norte de la provincia de Toledo. Para sus desplazamientos utilizaban furgonetas y vehículos de alta gama que previamente habían sido sustraídos.

En el marco de la denominada operación Plomba, la Guardia Civil ha practicado cinco registros domiciliarios. Durante los mismos, los agentes localizaron numerosos efectos sustraídos, además de herramientas y dispositivos utilizados tanto para la sustracción de vehículos como para la comisión de los robos.

Material recuperado

Asimismo, se han intervenido cinco turismos de alta gama y cinco furgonetas. Los investigadores también hallaron dos llaves clonadas con las que los miembros del grupo arrancaban los vehículos sustraídos.

En la operación han participado efectivos de las Unidades de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Madrid, del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) número 1 de Madrid, así como agentes de las policías locales de Seseña, Añover de Tajo y Pantoja, en la provincia de Toledo.