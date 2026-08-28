A prisión el responsable de un activo laboratorio de heroína y cocaína desmantelado en Vigo

La Policía Nacional ha desarticulado un activo punto de venta y elaboración de droga en la ciudad de Vigo. El operativo, que ha culminado con el ingreso en prisión del presunto responsable, se desarrolló en un inmueble situado en el entorno de la calle Aragón.

El despliegue policial se llevó a cabo el pasado jueves. Para asegurar el éxito de la intervención, los agentes contaron con el apoyo táctico de los efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). Una vez en el interior del domicilio investigado, los funcionarios procedieron al registro que permitió localizar diversas cantidades de sustancias estupefacientes que estaban listas para su distribución.

El material incautado

En concreto, las fuerzas de seguridad lograron incautar un total de 30 gramos de heroína, 42 gramos de hachís y dos gramos de cocaína. Sin embargo, el hallazgo más relevante para los investigadores fue la infraestructura que el detenido había montado en la vivienda. Los agentes intervinieron alrededor de 1.000 euros en efectivo y numerosos útiles empleados para el cocinado de la droga. Entre este material se encontraban recipientes específicos, instrumentos de calentamiento, sustancias y elementos para el corte, así como otros objetos destinados a la adulteración y elaboración de dosis.

Tras el registro, el único sospechoso presente en la vivienda fue detenido de inmediato y trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes por un delito de tráfico de drogas. Este viernes, el arrestado fue puesto a disposición de los tribunales de la ciudad. Tras evaluar las pruebas aportadas por los agentes, el Juzgado de Instrucción de guardia de Vigo dictaminó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por un presunto delito contra la salud pública.