Optimista, pero también con cautela o, como él dice "en máxima alerta". Así se muestra Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, ante el aluvión de encuestas publicadas en las últimas horas sobre las elecciones del 19 de junio. Pese a que todas dibujan un escenario bastante similar, con los populares llevándose el podio, los matices podrían ser determinantes para el futuro político de la región.

Moreno señala que la tendencia es de "ilusión de los andaluces por que el cambio se consolide" y que "hay posibilidad de un gobierno en solitario". El hecho de que casi todas las encuestas apunten a una mayoría de diputados del PP superior incluso a la suma de todas las izquierdas juntas, supone, según el dirigente popular, un "acicate para seguir trabajando". Pero también reconoce que tiene "adversarios muy poderosos".

Conocedor de que las encuestas son una foto fija del momento y que "no anticipan lo que pueda pasar el 19-J", el candidato popular admite que "no puede haber ningún exceso de confianza". Sabe que el PSOE "tiene una maquinaria" considerable como para, al menos, no desdeñarla. Pero, por el lado optimista, cree que "la mayoría de ciudadanos está satisfecha con la gestión" y quiere que siga al frente de San Telmo por cuatro años más.

Marcando distancia con Vox

En cuanto a Vox, aún sabiendo que será imprescindible su apoyo, Juanma Moreno sigue marcando un abismo con los de Abascal. De hecho, preguntado este lunes en Almería por la hipótesis de que tras el paso por las urnas la única posibilidad real de seguir gobernando pase por introducir a Macarena Olona en la ecuación, el candidato ha eludido responder y, por el contrario, se ha preguntado entre risas lo siguiente: "¿Y si cae un satélite?".

Asegura que él sólo trabaja sobre realidades y que su "firme determinación" es conformar un gobierno monocolor. Extremo para el que, insiste, se va a dejar la piel. Fuentes populares reconocen a Libertad Digital que la estrategia pasa por distanciarse todo lo posible frente a Vox, reiterando órdagos como la repetición electoral si hay que introducir a Olona en la Junta. Y es que el PP se muestra confiado en poder así recibir los votos de los socialistas moderados y descontentos con el Gobierno de Pedro Sánchez que le permitan acariciar la mayoría absoluta.

Mientras tanto Vox ya ha advertido, según recoge nuestro periódico, de que no habrá votos gratis al Partido Popular. De hecho, desde la dirección nacional han asegurado que votarán no en una hipotética investidura de Juanma Moreno si ellos no forman parte del ejecutivo.