Ashotel celebra que el Parlamento mantenga el alquiler vacacional como actividad clasificada

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) ha celebrado la decisión del Parlamento de Canarias de rechazar la propuesta que pretendía considerar las viviendas vacacionales como una actividad exenta de clasificación administrativa. La patronal considera que este requisito es una garantía imprescindible para proteger tanto a los turistas como a los vecinos.

La iniciativa había sido planteada mediante una enmienda impulsada por PSOE, Nueva Canarias y Vox, con el apoyo de Agrupación Socialista Gomera (ASG), durante la tramitación de la modificación de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de las Viviendas en Canarias.

Según explica Ashotel en un comunicado, eliminar la consideración de actividad clasificada habría supuesto reducir de forma importante los controles previos sobre este tipo de alojamientos, con el consiguiente riesgo para la seguridad de quienes los utilizan y de quienes residen en los edificios donde se ubican.

Ashotel insiste en que la seguridad no puede quedar en un segundo plano

La patronal recuerda que lleva tiempo defendiendo que resulta "un disparate" considerar una vivienda vacacional como una actividad sin impacto. La propuesta, señala, partía de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) y fue trasladada al Parlamento por los grupos que respaldaban la enmienda.

Ashotel subraya que la legislación establece que aquellas actividades que puedan generar molestias, riesgos para la salud, problemas de seguridad o impactos ambientales deben someterse a autorización o licencia previa. En su opinión, una vivienda destinada al alquiler turístico no puede quedar al margen de esos controles mediante una simple declaración responsable.

La organización también cuestiona que un alojamiento turístico pueda operar sin que la Administración verifique aspectos esenciales como las medidas contra incendios, el estado de las instalaciones eléctricas, la seguridad estructural del inmueble o el cumplimiento de la normativa medioambiental.

La patronal alerta del impacto para vecinos y visitantes

Otro de los argumentos esgrimidos por Ashotel tiene que ver con el elevado nivel de incumplimientos detectados en este tipo de alojamientos. La asociación asegura que más del 90% de las declaraciones responsables presentadas por titulares de viviendas vacacionales presentan irregularidades, por lo que considera inviable confiar únicamente en este sistema sin una supervisión administrativa efectiva.

Además, recuerda que la mayoría de estos inmuebles se encuentran dentro de edificios residenciales, donde cualquier incidente puede afectar directamente al resto de propietarios y vecinos. En este sentido, advierte de que, si estas actividades fueran declaradas inocuas, sus titulares no estarían obligados a disponer de un seguro de responsabilidad civil, lo que dejaría desprotegidos a los residentes ante posibles siniestros.

La patronal concluye defendiendo que el debate no enfrenta a grandes y pequeños operadores, sino a quienes cumplen la normativa y quienes, a su juicio, pretenden rebajar las exigencias legales. Ashotel sostiene que mantener estos controles resulta clave para preservar la seguridad de los ciudadanos y la imagen de Canarias como destino turístico de calidad.