El Cabildo de Tenerife y el ITER impulsan una infraestructura de inteligencia artificial

El Cabildo de Tenerife y el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) han unido fuerzas para poner en marcha una infraestructura pública de inteligencia artificial y supercomputación con la que pretenden dar un impulso a la transformación digital de la isla. El objetivo pasa por hacer más ágil el funcionamiento de las Administraciones Públicas, automatizar tareas y mejorar la toma de decisiones gracias al análisis de datos.

El acuerdo servirá de base para desarrollar proyectos de innovación apoyados en la inteligencia artificial, con aplicaciones dirigidas a simplificar procesos administrativos, optimizar la gestión del conocimiento y ofrecer a los responsables públicos herramientas que les permitan planificar y gestionar con mayor eficacia.

La iniciativa se enmarca en la Estrategia de Modernización del Cabildo y en el Plan Director de Innovación de Tenerife, dos documentos que marcan la hoja de ruta para avanzar hacia una Administración más digital y eficiente.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha destacado que este convenio representa "un paso decisivo" para consolidar una infraestructura tecnológica pública que permita a Tenerife "liderar el desarrollo responsable de la inteligencia artificial al servicio de las personas y de las Administraciones Públicas".

Una plataforma común para Cabildo y Ayuntamientos

Entre las actuaciones previstas figura la creación de una plataforma compartida donde podrán desarrollarse y alojarse asistentes inteligentes, herramientas de automatización, servicios digitales avanzados y sistemas de análisis de datos. Estas soluciones estarán disponibles tanto para el Cabildo como para los Ayuntamientos de la isla y otros organismos del sector público, evitando duplicidades y facilitando la reutilización de recursos tecnológicos.

El convenio también contempla el desarrollo de proyectos piloto para mejorar la prestación de los servicios públicos y la gestión del territorio. Paralelamente, se impulsará un programa de formación dirigido a los empleados públicos para que puedan incorporar estas nuevas herramientas a su trabajo diario con garantías.

Además, el proyecto establecerá criterios técnicos y metodologías que aseguren un uso ético, transparente y seguro de la inteligencia artificial, siempre bajo la normativa europea en materia de protección de datos y gobernanza de la información.

La colaboración se ampliará a la Universidad de La Laguna y al Instituto Canario de Estadística (Istac), con el fin de incorporar el conocimiento científico y el talento investigador al desarrollo de estas soluciones tecnológicas.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años y contará con un modelo de gobernanza compartida para planificar, priorizar y evaluar cada una de las actuaciones, que dispondrán de su correspondiente memoria técnica y económica, sin que el convenio suponga costes adicionales para las instituciones firmantes.