Los Verodes se renueva sin echar a sus vecinos de casa

El Bloque 7 de Los Verodes, en Los Gladiolos, se prepara para dejar atrás buena parte de las carencias con las que ha convivido desde su construcción en 1977. El edificio está siendo sometido a una rehabilitación integral que mejorará su eficiencia energética, eliminará barreras arquitectónicas e incorporará un ascensor por primera vez.

Pero hay un detalle que hace especialmente singular la actuación: las 16 viviendas continúan ocupadas mientras se ejecutan las obras. Los trabajos están obligando a mantener una coordinación constante para que las familias puedan seguir viviendo en sus casas mientras el inmueble se transforma.

La intervención, impulsada por el Ayuntamiento de Santa Cruz a través de Viviendas, Proyectos y Obras Municipales, está financiada por la Unión Europea mediante los fondos Next Generation y forma parte del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) de Los Gladiolos IV.

Un ascensor donde nunca lo hubo

Uno de los cambios más importantes para los vecinos será la instalación de un ascensor eléctrico en un edificio que hasta ahora carecía de aparato elevador.

La actuación también contempla la eliminación de las barreras arquitectónicas en el acceso al portal y la instalación de señalización en Braille y alto relieve en todas las plantas. Una mejora especialmente relevante para las familias que cuentan con personas con discapacidad o con problemas de movilidad.

El objetivo es que los vecinos puedan ganar autonomía y, sobre todo, seguir viviendo en sus hogares durante más años sin que las escaleras o las dificultades de acceso se conviertan en un obstáculo.

La concejala de Vivienda, Ana Belén Mesa, ha destacado precisamente que la intervención va más allá de reparar el inmueble y busca mejorar las condiciones de accesibilidad, confort y bienestar de las familias.

Más de un 65% menos de consumo energético

El edificio también dará un importante salto en materia de eficiencia energética. El proyecto prevé reducir más de un 65% el consumo de energía primaria no renovable, superando el objetivo inicial del 60%.

Una de las principales actuaciones será la instalación de módulos fotovoltaicos en la cubierta para alimentar de manera individual los acumuladores de agua caliente sanitaria mediante un sistema de fototermia.

A esto se suma la renovación de la iluminación de las zonas comunes, que contará con tecnología LED y sensores de movimiento para evitar consumos innecesarios en las zonas de paso.

La actuación permitirá así que las viviendas sean más eficientes y que las familias puedan reducir el gasto asociado al consumo energético.

Rehabilitar sin sacar a las familias de sus casas

La obra incorpora además criterios de economía circular. El proyecto establece un plan de gestión de residuos destinado a recuperar al menos el 70% del peso de los residuos no peligrosos generados durante los trabajos y apuesta por la demolición selectiva para facilitar la reutilización de materiales.

Para el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, la actuación refleja el objetivo municipal de transformar los barrios consolidados sin perder de vista a quienes llevan décadas viviendo en ellos.

El proyecto no se limita, por tanto, a renovar un edificio de casi medio siglo. Busca adaptar el lugar donde viven 16 familias a las necesidades de las próximas décadas, con un inmueble más accesible, eficiente y preparado para envejecer con sus vecinos.

La intervención forma parte de la estrategia municipal para aprovechar los fondos europeos en la renovación del parque residencial de Santa Cruz y mejorar las condiciones de vida en barrios como Los Gladiolos.