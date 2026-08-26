Santa Cruz apoya a Ceuta ante la crisis migratoria

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se sumará el próximo 2 de septiembre a la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Día de Ceuta. La iniciativa pretende trasladar el respaldo del municipalismo español a la ciudad autónoma y a sus ciudadanos después de la grave crisis vivida durante las últimas semanas.

La concentración tendrá lugar a las 19:00 horas en Canarias ante las puertas de los ayuntamientos que secunden la convocatoria. El objetivo es reclamar unidad institucional y mostrar públicamente la solidaridad con una ciudad de apenas 84.000 habitantes que se vio desbordada tras la entrada masiva de personas registrada los días 30 y 31 de julio.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha defendido la participación del consistorio porque, a su juicio, "Ceuta no puede sentirse sola". El regidor considera que la situación vivida por los ceutíes "trasciende a la propia ciudad autónoma" y ha establecido un paralelismo con la experiencia de Canarias durante las últimas crisis migratorias.

"En Canarias no olvidamos que cuando peor lo pasamos en materia migratoria, no obtuvimos una respuesta a la altura por parte de otros territorios del Estado", ha señalado Bermúdez, que reivindica ahora el mismo principio de solidaridad para Ceuta.

Bermúdez reclama seguridad y defensa de las fronteras

El alcalde santacrucero ha subrayado que el apoyo a Ceuta debe ir acompañado de una defensa de la legalidad, la integridad territorial y unas reglas claras que permitan evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Bermúdez ha defendido además que la protección de las fronteras y la atención humanitaria no son objetivos incompatibles. "Un Estado de Derecho se distingue por ser capaz de responder a ambas obligaciones", ha afirmado, en referencia a la necesidad de garantizar la seguridad sin dejar de atender a las personas en situación de vulnerabilidad.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Carlos Tarife, también ha respaldado la iniciativa y ha llamado a los vecinos de la capital tinerfeña a participar en la concentración. Tarife considera que los ciudadanos de Ceuta están afrontando una situación "absolutamente injustificada" en un territorio con unas características que, en determinados aspectos, guardan similitudes con Canarias.

"Los chicharreros y vecinos de Santa Cruz se tienen que sumar a esa concentración para apoyar a nuestros compatriotas de Ceuta", ha señalado el portavoz popular.

Coalición Canaria compara la situación de Ceuta con la de Canarias

Desde Coalición Canaria, el portavoz municipal, José Alberto Díaz-Estébanez, ha mostrado igualmente su respaldo a la convocatoria y ha destacado la identificación de Canarias con la situación que atraviesa Ceuta.

"Somos un territorio situado en una frontera exterior y conocemos bien lo que significa afrontar la llegada de miles de personas en circunstancias que pueden desbordar la capacidad de respuesta de cualquier administración", ha afirmado.

Díaz-Estébanez ha criticado además la respuesta del Gobierno central, que considera tardía e insuficiente, y ha reclamado una estrategia estatal que permita actuar antes de que las crisis migratorias terminen desbordando los recursos disponibles.

El portavoz nacionalista ha advertido también de la necesidad de contar con reglas claras y compromisos firmes para garantizar la estabilidad y la seguridad tanto en Ceuta como en Canarias.

La concentración del 2 de septiembre pretende así convertir el Día de Ceuta en una muestra de respaldo institucional desde los municipios españoles. Santa Cruz se suma al llamamiento para reclamar solidaridad con los ceutíes y, al mismo tiempo, una respuesta del Estado que combine la atención humanitaria con la defensa de la seguridad, las fronteras y el cumplimiento de la ley.