Gran Canaria Experience combinará lucha canaria, esgrima y simracing en Alisios

Gran Canaria Experience celebrará su segunda edición del 2 al 6 de septiembre en el Centro Comercial Alisios, en Las Palmas de Gran Canaria, con una programación que combinará videojuegos, cultura digital y nuevas actividades deportivas.

Durante los cinco días del festival, los visitantes podrán conocer y practicar cinco disciplinas: esgrima, lucha canaria, ajedrez, taichí y taekwondo.

Del deporte tradicional al simracing

La programación incorporará además un espacio dedicado al motor y la simulación, donde el público podrá acercarse a la competición automovilística mediante el simracing.

La propuesta busca reunir formas diferentes de acercarse al deporte, desde una modalidad tradicional como la lucha canaria hasta actividades vinculadas a la tecnología y las nuevas formas de ocio.

Gran Canaria Experience contará con acceso gratuito y reunirá también videojuegos, juegos de mesa, esports, innovación y otras experiencias dirigidas a públicos de diferentes edades.

Una previsión de 175.000 asistentes

El festival afronta esta segunda edición después de superar los 87.000 visitantes en su estreno.

Para este año, la organización prevé alcanzar los 175.000 asistentes durante los cinco días de programación en Alisios.

ExpoDeca tendrá presencia en el festival

El espacio deportivo servirá también para promocionar ExpoDeca 2026, que celebrará su tercera edición del 12 al 15 de noviembre en la Plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria.

La cita reunirá a federaciones, clubes, empresas, profesionales, administraciones y público alrededor de la actividad física y el deporte, con propuestas como exhibiciones, competiciones y actividades de divulgación.

Antes de esa cita de noviembre, Gran Canaria Experience probará durante cinco días una combinación de deporte y cultura digital con el reto de casi duplicar los 87.000 visitantes registrados en su primera edición.