Protección animal concentra la actividad de la UMEC con 262 servicios en seis meses

La protección animal fue el principal ámbito de actuación de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria durante el primer semestre de 2026, con 262 servicios, el 37,2% de los 704 realizados.

Las actuaciones relacionadas con actividades y espectáculos públicos ocuparon el segundo lugar, con 208 servicios, mientras que el Grupo de Participación desarrolló otros 126.

Vehículos abandonados y residuos

La UMEC realizó además 59 servicios relacionados con el control de vehículos abandonados y otros 49 vinculados al control y gestión de residuos.

Del total de intervenciones desarrolladas durante los seis primeros meses del año, 172 comenzaron a partir de denuncias presentadas directamente por ciudadanos.

Por grupos, el Ambiental concentró 578 de los 704 servicios registrados, frente a los 126 desarrollados por el Grupo de Participación.

Más de 1.300 actuaciones tramitadas

A los servicios realizados sobre el terreno se sumaron 1.310 actuaciones administrativas y penales. Entre ellas figuran 708 informes policiales y 252 denuncias administrativas.

La unidad contabilizó también 134 actuaciones relacionadas con la Ley de Actividades y Espectáculos Públicos, 98 levantamientos de actas y 70 intervenciones vinculadas a la Ley de Bienestar Animal.

El balance incluye asimismo 24 actuaciones relacionadas con la Ordenanza Municipal de Terrazas, seis por la normativa sobre animales potencialmente peligrosos y cinco en materia de tráfico, además de intervenciones relacionadas con limpieza, residuos y tenencia de animales.

Coordinación con otros servicios municipales

La UMEC colaboró en 21 ocasiones con otras unidades de la Policía Local durante el semestre. Entre ellas figuran cinco actuaciones con la Unidad Territorial Zona Ciudad, cuatro con Zona Puerto, otras cuatro con la Unidad de Policía Administrativa Local y tres con la Unidad Especial GOIA.

También se registraron 72 colaboraciones con otros servicios municipales. La mayor parte, 44, se realizaron con Salud Pública y Recogida de Animales, mientras que otras 15 correspondieron al Servicio Municipal de Limpieza y ocho a Protección del Paisaje.

El balance del primer semestre deja así a la protección animal como el principal ámbito de trabajo de la UMEC, por delante de las actividades y espectáculos públicos, dentro de una unidad que acumuló 704 servicios y más de 1.300 actuaciones administrativas y penales en seis meses.