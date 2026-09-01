Luis Yeray Gutiérrez: "Podría pactar con Vox"

La rigidez institucional desaparece cuando un cargo público pisa un plató no convencional. El alcalde de San Cristóbal de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, acudió al formato A lo Canario Podcast para someterse a un ejercicio de ficción política. La premisa invitaba a formular escenarios improbables, pero el resultado terminó mostrando cómo opera la mente de quienes manejan el presupuesto municipal.

El regidor socialista arrancó la entrevista con un mensaje contundente al asegurar que no se presentará a las próximas elecciones. Una afirmación que forzaría un reinicio completo en las filas del partido a nivel local.

El fin del cordón sanitario

El verdadero golpe de efecto llegó cuando Gutiérrez decidió dinamitar el principal tabú de su formación, romper con los esquemas que todos tenemos en mente. Con total naturalidad, el alcalde afirmó que podría pactar con Vox.

La reacción en el estudio evidenció el pavor que genera esta idea en el espectro progresista. El presentador, descolocado ante la ruptura del relato oficial, pidió "lejía para quitarse la vida", con un evidente sesgo izquierdista que vemos cómo ni los propios políticos lo tienen. El instinto de censura opera de forma automática incluso en espacios de entretenimiento, demostrando que el cordón sanitario a la derecha es dogma de fe para buena parte de la sociedad y los medios.

La ficción de la chequera pública

Para cerrar su intervención, el alcalde recurrió al recurso más viejo del intervencionismo político. Dijo que si fuese por él, se construiría un estadio para la Unión Deportiva Las Palmas.

Este último escenario es el más revelador. Cuando un gestor público busca ser transgresor, su primer impulso siempre es comprometer el dinero del contribuyente en grandes infraestructuras. Plantear la construcción de un estadio en Gran Canaria con los impuestos de los canarios funciona como chiste en internet, pero esconde la enorme frivolidad con la que se concibe el gasto público.

Banalizar el uso del capital ajeno arranca carcajadas frente a la cámara, pero obvia el esfuerzo real de quienes sostienen las arcas públicas. Jugar a ser promotor inmobiliario con el presupuesto es precisamente la dinámica que genera desequilibrios fiscales e inflación normativa. El pódcast fue un divertimento, pero dejó al descubierto la facilidad con la que el político se apropia del patrimonio ciudadano.