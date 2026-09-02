Desmantelan en Gran Canaria un punto de venta de drogas oculto en un centro de masajes

La Policía Nacional desmantela un punto de venta de drogas oculto en un centro de terapias y masajes en el sur de Gran Canaria, concretamente, en Maspalomas.

Durante la investigación, realizada por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Maspalomas, que ha durado tres meses, dos hombres de 48 y 25 años fueron detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Uno de ellos se encontraba en la vivienda registrada, mientras que el segundo fue localizado en el interior del establecimiento.

En los registros se intervinieron numerosas sustancias estupefacientes y psicotrópicas, principalmente drogas sintéticas relacionadas con prácticas de chemsex.

Los investigadores realizaron diferentes actuaciones que permitieron intervenir sustancias estupefacientes a siete compradores, reforzando los indicios sobre la existencia de un punto activo de distribución. Entre las sustancias intervenidas durante se encontraron GHB, mefedrona, cocaína y diferentes sustancias cristalinas.

Las sustancias susceptibles de valoración económica intervenidas en la vivienda y el establecimiento alcanzarían un valor aproximado de 24.600 euros en el mercado ilícito, a lo que se añaden las sustancias previamente intervenidas a compradores durante el transcurso de la investigación.

La investigación permitió determinar que el establecimiento investigado se anunciaba públicamente como un centro dedicado a terapias ayurvédicas y masajes tántricos, aunque las pesquisas apuntaban a que dicha actividad estaría siendo utilizada presuntamente como cobertura para la distribución de sustancias estupefacientes.

Ante los indicios obtenidos, los investigadores solicitaron autorización judicial para registrar tanto el establecimiento como una vivienda relacionada con el principal investigado. La entrada y registro fue autorizada judicialmente y practicada durante la mañana del 14 de agosto, de manera simultánea en ambos inmuebles y con la colaboración del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) de la Policía Nacional.

Numerosas drogas preparadas para su distribución

En los registros, los agentes localizaron más de 300 gramos de una sustancia cristalina pendiente de análisis, además de aproximadamente 66,5 gramos de otra sustancia rocosa, 70 mililitros de GHB, cocaína, mefedrona, hachís y comprimidos presuntamente de éxtasis, además de numerosos fármacos y 24 frascos de una sustancia comercializada como popper.

Las drogas incautadas tras la investigación

También fueron intervenidas cinco balanzas de precisión, numerosas bolsas y envases destinados presuntamente a la dosificación y empaquetado de las sustancias, teléfonos móviles, documentación y 410 euros en efectivo. Los investigadores localizaron igualmente anotaciones con nombres y cantidades expresadas en gramos y mililitros.

Los registros permitieron localizar sustancias preparadas para su distribución, cinco balanzas de precisión, material de dosificación y empaquetado y 410 euros en efectivo.